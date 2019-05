Hirschberg-Leutershausen. (stek) Die Nominierung von Christian Würz zum Bürgermeisterkandidaten schon nach wenigen Minuten der außerordentlichen Sitzung des CDU-Ortsverbandes Hirschberg ist keine wirkliche Überraschung mehr. Keines der CDU-Mitglieder hier in der Gaststätte "Zum Löwen" ließ Zweifel an der Eignung des langjährigen CDU-Gemeinderates und Fraktionsvorsitzenden für das Bürgermeisteramt aufkommen. Im Gegenteil, einhellig wurde er als der richtige Mann zur rechten Zeit für dieses Amt beschrieben. Und so hätte das Votum für den Polizeibeamten aus den eigenen Reihen kaum klarer ausfallen können: Einstimmig und mit vielen unterstützenden Worten bestimmte die CDU Hirschberg Würz zu ihrem Bürgermeisterkandidaten.

Bevor es zur Abstimmung kam, erläuterte der Zweite Vorsitzende, Ulrich Zeitel, das Prozedere der vergangenen Monate. Überrascht zeigte er sich, dass es mit Würz und dem Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt bis dato nur zwei Bewerbungen für "das schönste Amt in Hirschberg" gebe. Es habe ja genug Zeit für mögliche externe Bewerber gegeben, die Gemeinde kennenzulernen.

Wichtig war Zeitel, dass man im Vorfeld das Gespräch mit anderen Parteien gesucht habe. Im Zentrum hier vor allem die Freien Wähler, mit denen man sich gerne auf einen Kandidaten geeinigt hätte. Ein Vorhaben, so konstatierte Zeitel, das nicht aufgegangen sei. Die Präferenzen der Freien Wähler, sagte Zeitel, lägen wohl eher bei Gänshirt. Eine zutreffende Vermutung, wie sich am Mittwochabend herausstellte. Jetzt, knapp zwei Monate vor der Wahl am 21. Juli, sei es Zeit, dass sich die CDU positioniere.

Nach Gesprächen mit beiden Kandidaten stand für die kleine Findungskommission der Christdemokraten fest, dass die Position der CDU an der Seite von Würz zu finden sei. Der in Hirschberg geborene und aufgewachsene Würz kenne die Gemeinde und den politischen Betrieb wie kaum ein anderer. Dank seiner langjährigen Ratsarbeit verfüge er über "ein hohes Maß an politischer Erfahrung". Und als Polizeibeamter in Führungsfunktion habe er auch im Feld der Mitarbeiterführung Er- fahrung. Für den Kandidaten spreche auch seine persönliche Wahlbilanz. Auf ein Plus von 19 Prozent gegen den Trend könne er stolz sein: "Er kann mit Menschen. Und ist der richtige Mann für den Posten."

Es waren Worte, die Würz nur zu gerne hörte. Kurz wandte er sich an seine Parteikollegen und skizzierte seine Ziele für Hirschberg. Ganz oben stehen für ihn Erhalt und Ausbau der Lebensqualität. Dazu gehören Punkte wie der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, mehr Sicherheit für Fußgänger, der Ausbau der Kinderbetreuung sowie eine verbesserte digitale Infrastruktur und die Stärkung des Ehrenamtes. Ein entscheidender Begriff ist für Würz die Nachhaltigkeit. Sowohl bei den Finanzen als auch im Bereich Umwelt sei dies sein Kompass: Bei jeder Maßnahme müsse der Klimaschutz mitbedacht werden. Beim Flächenverbrauch wolle er eher auf die Bremse treten. Ein großes Neubaugebiet werde es mit ihm nicht geben. Ziele, die hier auf einige Resonanz stießen und ihm am Ende ein einstimmiges Votum einbrachten.