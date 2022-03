Heddesheim. (ans/keke) Es kam, wie es zu vermuten war: In Heddesheim hat keiner der sechs Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl am heutigen Sonntag mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, weshalb es nun am 10. April zur Neuwahl kommt.

Am stärksten abgeschnitten hat Achim Weitz (parteilos, von der CDU unterstützt) mit 41,79 Prozent, gefolgt von Daniel Gerstner (SPD) mit 26,44 Prozent. Die weiteren Kandidaten schnitten wie folgt ab: Jens Römer (Grüne, 17,5 Prozent), Norbert Hölscher (parteilos, 8,19 Prozent), Tobias Köber (FDP, 4,1 Prozent) und Peter Seitz (0,89 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 55,45 Prozent, wahlberechtigt waren 9632 Heddesheimer.

Norbert Hölscher kündigte bereits am Sonntagabend an, nicht noch einmal antreten zu wollen. Dafür wird es einen neuen Kandidaten geben: Der kürzlich aus der CDU ausgetretene Gemeinderat Martin Kemmet (parteilos) will bei der Wahl am 10. April seinen Hut in den Ring werfen.