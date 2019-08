Nach der #Bürgermeisterwahl in #Hirschberg steht ein sichtlich gelöster Wahlsieger, Ralf Gänshirt (4. v. l.) im Hof des Rathauses mit (v. l.) den Bürgermeistern von Schriesheim und Heddesheim, Hansjörg Höfer und Michael Kessler, Weinheims OB und Gänshirts Vorgänger Manuel Just, dem Ilvesheimer Bürgermeister Andreas Metz, Hirschbergs Bürgermeister-Vize Karlheinz Treiber und Grünen-Landtagsabgeordnetem Uli Sckerl. Foto: cab

Hirschberg. (mwg/rl) Ralf Gänshirt ist neuer Bürgermeister von Hirschberg. Der Hauptamtsleiter holte bei der Neuwahl 48,38 Prozent der Stimmen und lag damit fast fünf Prozentpunkte vor Christian Würz, der auf 43,62 Prozent kam. Der Mannheimer Jens Flammann landetet mit 7,07 Prozentpunkten auf Platz drei. Tobias Wolk und Frederick Heil waren mit je 0,28 und 0,54 Prozent der Stimmen chancenlos.

Die Neuwahl war nötig geworden, weil bei der Wahl vor zwei Wochen keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen konnte. Gänshirt holte damals 45,1 Prozent, Würz 40,3 Prozent. Im zweiten Wahlgang genügte nun die relative Mehrheit.

Dass die Neuwahl in die Sommerferien fiel, machte sich an der Wahlbeteiligung nicht bemerkbar. Am 21. Juli gaben 53,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, heute sie mit 54,2 Prozent sogar leicht besser.

Dem vorläufigen Endergebnis zufolge kann Hirschbergs künftiger Bürgermeister im Vergleich zum ersten Wahlgang um 3,3 Prozentpunkte zulegen. Fast exakt so hoch ist das Plus von Christian Würz (CDU). Doch für ihn hat es nicht gereicht. Jens Flammann (parteilos) hat Stimmen eingebüßt – im Ganzen rund 6,1 Prozent.