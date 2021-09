Von Annette Steininger

Hirschberg/Schriesheim/Kirchheimbolanden. Christine Fleck lebt zwar mittlerweile in Kirchheimbolanden, aber an der Bergstraße ist sie bekannt wie ein bunter Hund. So ist sie in Leutershausen aufgewachsen und lebte später jahrelang in Schriesheim. Ihr Vater, der unvergessene Ernst Bock, war in Leutershausen vielfältig aktiv, und noch heute leben dort ihre beiden Schwestern, Traudel Well und Marlies Kabbe. Auch in Schriesheim kennt man die Flecks: Horst Fleck war Stadtrat und drei der vier Töchter Weinhoheiten.

"Mindestens einmal pro Woche", so erzählt es Christine Fleck, verschlägt es sie auch noch in die Heimat. Im Gepäck hat sie nicht selten Leckereien. Denn die herzliche und fröhliche Frau hat schon immer gern gebacken und gekocht. Seit gut 35 Jahren stellt sie auch ein Müsli selbst her, zunächst eigentlich nur für die Familie gedacht, verschenkte sie es immer öfter an Freunde und Bekannte. "Das kam richtig gut an", erinnert sie sich heute. Und weil Christine Fleck, ein sehr gläubiger Mensch, schon immer ein Sozialprojekt gesucht hatte, für das sie sich engagieren kann, verband sie 2008 diesen Wunsch mit ihrer Müsli-Produktion.

Sie und ihr Mann hörten nämlich über andere Ärzte – Horst Fleck war bis 2019 Chef der Unfallchirurgie und Orthopädie am Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden – von einem Krankenhaus-Projekt in Peru, das sie begeisterte. Christine Fleck, das Herz auf dem rechten Fleck, beschloss, das Vorhaben durch den Verkauf ihres Müslis zu unterstützen. Denn was dort in mehr als 2600 Metern Höhe, mitten in den Anden, passiert, beeindruckte die gelernte Krankenschwester.

Mitten in den Anden befindet sich das Krankenhaus „Diospi-Suyana“, für das Christine Fleck ihr Müsli verkauft. Foto: diospi-suyana.de

Dort steht das Krankenhaus "Diospi Suyana" ("Wir vertrauen auf Gott"), dessen Entstehung dem deutschen Ärztepaar Klaus-Dieter und Martina John zu verdanken ist, die als Missionsärzte in Südamerika unterwegs waren. Ihnen war es ein Anliegen, den Menschen dort Zugang zu medizinischer Versorgung zu ermöglichen. Dort, in den Anden, nicht selbstverständlich. Hier leben die Quechuas, Nachfahren der Inka, überwiegend in bitterer Armut und konnten sich bis dato kaum eine medizinische Behandlung leisten. Auch Ärzte gibt es in der Andenregion kaum. Also machten sich die Johns 2007 daran, ein Krankenhaus aufzubauen, das heute ein Hospital mit mehreren Fachabteilungen ist und in dem schon über 400.000 Mal Patienten behandelt werden konnten.

Hier kann man auch gegen ein geringes Entgelt behandelt werden, wenn man arm ist. Christine und Horst Fleck arbeiteten 2009 selbst für fünf Wochen im Krankenhaus mit. Was sie besonders berührte: "Wie respektvoll die Menschen mit den Patienten dort umgingen." Und das ganz gleich welcher Herkunft beziehungsweise Abstammung. Das Krankenhaus finanziert sich zu 70 Prozent aus Spenden. Und einen Teil davon erbringt Christine Fleck nun seit 13 Jahren mit ihrem Müsli "Diospi-Granola".

Sie hat ein Unternehmen angemeldet, zahlt Steuern und kommt mit ihrem Mann komplett für die Produkte im Müsli auf, das heißt, die 60-Jährige legt noch oben drauf. Ein Landwirt, der eigentlich selbst Müsli verkauft, unterstützt Christine Fleck, indem er ihr sechs bis acht Zentner im Jahr an Dinkel zur Verfügung stellt. "Das finde ich richtig klasse." Auch über das Angebot von Donnersbäcker-Chef Klaus Brand freute sie sich. Denn der Platz in der heimischen Küche wurde bald zu knapp für die Produktion des Müslis, das es übrigens nicht nur in Kirchheimbolanden gibt, sondern auch an der Bergstraße.

Ein- bis zweimal pro Woche steht Christine Fleck nun in der Backstube und bereitet ihr Müsli zu, dessen Rezept sie einst aus einem "Brot für die Welt"-Kochbuch entnommen, aber immer weiterentwickelt und verfeinert hat. Zu den Zutaten gehören unter anderem Dinkel, Hafer, Sesam, Sonnenblumenkerne, Mandeln und Honig. Gut 35 Kilo setzt Fleck, sie ist ein reiner Ein-Frau-Betrieb, an, wenn sie in der Backstube ist.

Inzwischen hat sie 20.000 Päckchen ihres Müslis verkauft. "Das sind zehn Tonnen", rechnet sie vor und kann es selbst kaum glauben, dass aus einer, wie sie selbst sagt, "Hausfrauen-Schnaps-Idee" ein solches Erfolgsprojekt geworden ist. Damit konnte sie dem Krankenhaus in Peru schon über 100.000 Euro zur Verfügung stellen. Fünf Euro kostet ein 500-Gramm-Päckchen.

"Ich wollte immer etwas Nützliches tun. Dafür habe ich auch gebetet", sagt Christine Fleck. Mit dem Müsli-Projekt sei genau das in Erfüllung gegangen, was sie sich vorgestellt hat, freut sie sich. Und wenn ihr Erfolg noch größer wird, beispielsweise durch mediale Aufmerksamkeit? "Das schaffe ich schon irgendwie. Ich weiß ja, wie viel Kraft ich habe", meint Optimistin Fleck und lacht. "Und wenn ich es nicht schaffe, wird sich schon eine Lösung finden", vertraut sie ganz auf Gott.

Info: "Diospi-Granola" (500 Gramm) gibt es für fünf Euro bei Raumausstattung Bock und beim Obsthof Volk in Leutershausen sowie im Café der Baumschule Huben in Ladenburg zu kaufen. Bei letzterem Anbieter ist das Müsli auch teilweise in den Frühstücksangeboten integriert. Außerdem kann man das Müsli auch direkt über Christine Fleck, E-Mail an kontakt@diospi-granola.de, bestellen.