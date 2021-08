Bergstraße/Dossenheim. (krs) Wie geht es eigentlich den Vereinen und was brauchen sie jetzt von der Politik? Das wollten der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Stoch und die SPD-Bundestagskandidatin Elisabeth Krämer wissen. Deswegen trafen sie sich in Dossenheim mit Vereinsvertretern aus der Region und taten vor allem eins: zuhören. "Wir wollen uns bei euch bedanken", sagte Krämer eingangs. "Das, was ihr im letzten Jahr geleistet habt, war alles nur nicht entspannt." Man wolle sich informieren, um die Corona-Folgen für das Ehrenamt und die Vereine so gering wie möglich zu halten, kündigte Stoch an.

Den Anfang machte Leonard Wirsching vom TC Blau-Silber Ladenburg. "Als Tanzverein konnten wir sehr lange quasi nichts machen", berichtete er. "Und auch jetzt, selbst mit den Impfungen, kommen die Leute nicht, weil sie denken, bald wird sowieso wieder alles geschlossen."

Jörg Büßecker, Vereinsmanager der SG Leutershausen, meldete sich ebenfalls zu Wort: "Die Kommunen sind allein gelassen worden", kritisierte er. Das sei auch ein Problem für die Vereine. "Wir hatten Hygienemaßnahmen, die wurden aber nicht unterstützt, weil die Kommunen mit der Verantwortung allein gelassen worden sind." Er befürchtet finanzielle Probleme für die SG-Handballer, sollten im Herbst und Winter wieder keine Spiele mit Zuschauern erlaubt sein.

Joachim Loose vom Athletik-Sportverein Ladenburg (ASV) kritisierte: "Wir haben im Kleinen alles eingehalten und mussten trotzdem dichtmachen, während sich im Fernsehen die Fußballer abgeklatscht haben." Das sei "maximal unverständlich". "Ringen ist Kontaktsport, aber wir haben sogar in Trainingspuppen investiert, da gab es gar keinen Kontakt", schilderte er. Auch auf finanzielle Hilfen kam er zu sprechen: "Die Hilfen waren erst mal astrein, aber jetzt wird es schwierig", sagte er. "Die ganzen Ausgaben kommen ja jetzt erst wieder mit den beginnenden Wettkämpfen."

Stoch nahm die Anmerkungen auf. Zu Wirsching sagte er: "Ja, die Menschen sind noch vorsichtig, das muss langsam wieder kommen". Er sei aber überzeugt: "Wenn die Leute merken, dass die 3G-Regel weitgehend Sicherheit bringt, werden sie auch wieder kommen." Auch für Spiele vor Zuschauern zeigte er sich Büßecker gegenüber optimistisch: "Es wird Spiele geben, nur wird eben jemand draußen stehen und 3G-Nachweise kontrollieren, damit das Virus nicht in die Halle getragen wird."

Gleichzeitig blieb er realistisch: "Eine hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben." Das werde vor allem für Kinder problematisch. "Kinder können sich nicht impfen lassen." Man müsse alles tun, damit die Schulen nicht wieder schließen, sagte Stoch. Und damit traf er den Nerv der Ehrenamtlichen. "Wir können keinen weiteren Lockdown machen, die Kinder brauchen den gemeinsamen Sport", betonte Eva Weiler vom FC Dossenheim. "Wir können auch nur mit zehn Kindern Sport machen, wir können Sport im Freien machen, und wir können Sport machen, ohne dass die Kinder sich berühren. Das geht alles." Nur müsse es zugelassen werden. Und es brauche Ansprechpartner. "Wir hatten letztes Jahr ein Kind, das sich in der Schule angesteckt hat und in einer Trainingsstunde war", erzählte sie. "Ich habe das Gesundheitsamt angerufen, aber keiner konnte mir sagen, ob die Gruppe in Quarantäne soll." Am Ende habe sie selbst die Entscheidung getroffen. So etwas dürfe nicht noch einmal passieren.

Stoch schüttelte bei der Erzählung beständig den Kopf. "Die Gesundheitsämter wurden derart runtergespart, die müssen wir nachhaltig aufstocken", sagte er. Die Politik müsse den Gesundheitsschutz im Blick haben. "Ich will hier keine Bilder wie in Bergamo." Aber es sei eben nicht alles schwarz-weiß. "Man muss Räume schaffen", fand er. "Das ist wie in der Gastronomie, wir müssen uns die Lage vor Ort anschauen, und nicht alle über einen Kamm scheren." Pauschalisierungen seien regelmäßig schiefgegangen. Die Schilderungen werde er mit nach Stuttgart nehmen, versprach Stoch. Und er kündigte Ordnung im Verordnungswirrwarr an: "Zumindest landesweit sollten wir wirklich einheitliche Regelungen schaffen."