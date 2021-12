Bergstraße/Neckar. (ans) Das Gesundheitsamt des Kreises hat in Abstimmung mit den Ortspolizeibehörden das in der baden-württembergischen Corona-Verordnung bereits angeordnete Verbot, in bestimmten Bereichen des öffentlichen Raums Alkohol auszuschenken und zu konsumieren, konkretisiert. In einer Allgemeinverfügung werden öffentliche Plätze in 25 Kommunen des Landkreises benannt, für die dieses Verbot gilt. Gleiches gilt für das Abbrennen von Pyrotechnik – dies betreffe 30 Kommunen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Beide Allgemeinverfügungen sind am Samstag in Kraft getreten.

Das Verbot des Alkoholkonsums und -ausschanks gilt auf den benannten Plätzen seit vorgestrigem Samstag und ist abhängig vom Fortbestand der Alarmstufe II in Baden-Württemberg, das Pyrotechnikverbot gilt für den Silvestertag, 31. Dezember, und Neujahr, 1. Januar. Beide Dokumente sind auf der Website des Rhein-Neckar-Kreises abrufbar. Die RNZ fasst die Plätze mit Verboten an Bergstraße und Neckar zusammen.

Verbot von Alkoholkonsum und -ausschank

In Weinheim: kleiner und großer Schlosspark, Grundelbachstraße im Bereich der dortigen Fußgängerzone, Haganderpark (Bahnhofstraße), Vogesenschau (Rentnereiche), Kreuzung Wachenbergstraße/Abzweigung zur Burgruine Windeck (Regierungskurve), Waidsee (im Bereich der "Schweinebucht"), Außenbereich der Wachenburg und der Burgruine Windeck, Hutplatz.

In Ladenburg: Marktplatz und alle angrenzenden Straßen und Gehwege, gesamter Bereich um den Wasserturm ab der Neckarstraße, öffentliche Toilettenanlage, Festwiese mit allen Wegen und Sitzmöglichkeiten bis zum Bury-Denkmal inklusive der Treppenabgänge zum Neckar; Grünanlage "Benzpark" zwischen Carl-Benz-Haus und Carl-Benz-Garage bis zum Weg "Am Neckardamm" inklusive der Wege, Neckarwiese einschließlich der Wege bis zum Zugang Fähre, im Bereich des Neckartorplatzes einschließlich der benachbarten Grünflächen bis zur Jahnstraße, sämtliche öffentlich zugänglichen Schulgelände und Schulhöfe, Zu- und Abgänge zum Bahnhofsgelände.

In Hirschberg: gemeindeweit alle Haltestellen des ÖPNV. Und im Ortsteil Leutershausen: Park- & Ride-Parkplatz, Gewerbepark Hirschberg, Gelände des Sportzentrums inklusive Jugendhaus und Skateranlage, Brignais-Platz, Skulpturengarten, Schulgelände der Martin-Stöhr-Grundschule, Gelände der Heinrich-Beck-Halle, Gelände der Schillerschule, Markthalle, Gelände des Rathauses sowie Parkplatz, Gelände der ehemaligen Synagoge, Wanderparkplatz/ Grillplatz "1. Kehrrang", Blütenweg Richtung Wald-Spielplatz. Im Ortsteil Großsachsen: Gelände der "Villa Rustica", Marktplatz Großsachsen, Dorfplatz/ Parkplatz (Alte Tabakfabrik), Parkplatz gegenüber Bürgerbüro, Gelände der "Alten Schule", Schulgelände der Grundschule Großsachsen, Gelände der Sachsenhalle, Brunnengasse, Sitzbank, Gewann "Mittlerer Sandrocken" südlich "Am Kohlbach".

Das Abbrennen von Pyrotechnik ist untersagt:

In Edingen-Neckarhausen: Rathaus-Vorplatz Edingen, Messplatz Edingen, Schlossvorplatz Neckarhausen, Vorplatz beim Freizeitbad mit angrenzendem Parkplatz.

In Hirschberg: dieselben Plätze wie beim Alkoholverbot.

In Ladenburg: dieselben Plätze wie beim Alkoholverbot.

In Weinheim: dieselben Plätze wie beim Alkoholverbot.