Hirschberg. (ans) Der Bund der Selbstständigen (BDS) Hirschberg muss weiter warten. "In der Sache ist noch keine Entscheidung ergangen", teilte das Oberlandesgericht Karlsruhe auf RNZ-Anfrage mit. Um was es geht: Der Antrag des BDS auf Eintrag ins Vereinsregister wurde beim Amtsgericht Mannheim abgelehnt, die Verschmelzung der beiden bisherigen Ortsverbände Leutershausen und Großsachsen ist daher offiziell noch nicht vollzogen. Die Rechtspfleger waren der Auffassung, dass die Verschmelzungsversammlung als Präsenz- und nicht als Online-Versammlung hätte stattfinden müssen. Der BDS legte gegen die Zurückweisung der Anmeldung Beschwerde ein, die aber abgelehnt wurde. Jetzt liegt der Fall seit 3. März beim Oberlandesgericht Karlsruhe.

Dass immer noch keine Entscheidung ergangen ist, kommentierte BDS-Vorsitzender Andreas Well mit: "Im Prinzip ist uns das relativ egal. Wir arbeiten und planen jetzt als BDS Hirschberg und gehen davon aus, dass alle BDS-Mitglieder hinter dem BDS Hirschberg stehen." Ärgerlich sei aber, dass sie dieses Jahr drei Generalversammlungen und drei Jahresabschlüsse machen müssen, wenn die Entscheidung erst im nächsten Jahr kommt. Deshalb hätten sie den Termin dafür schon mal auf Ende Dezember gelegt. "Dass wir das alles ehrenamtlich tun, interessiert die Damen und Herren Beamte anscheinend überhaupt nicht. Als Staats-,Diener’ begreifen die sich jedenfalls nicht", wählte Andreas Well deutliche Worte.

Update: Donnerstag, 21. Oktober 2021, 10.07 Uhr

Der BDS fühlt sich schikaniert

Von Annette Steininger

Hirschberg. Als Andreas Well vor einigen Wochen die Post öffnete, war der Ärger groß: wieder einmal ein Brief vom Amtsgericht Mannheim mit schlechten Nachrichten für den Bund der Selbstständigen (BDS) Hirschberg. Der Antrag auf Eintrag ins Vereinsregister wurde abgelehnt, die Verschmelzung der beiden bisherigen Ortsverbände Leutershausen und Großsachsen ist daher offiziell noch nicht vollzogen.

Die Rechtspfleger waren der Auffassung, dass die Verschmelzungsversammlung als Präsenz- und nicht als Online-Versammlung hätte stattfinden müssen. Der BDS legte gegen die Zurückweisung der Anmeldung Beschwerde ein, die aber abgelehnt wurde. Jetzt liegt der Fall beim Oberlandesgericht Karlsruhe.

"Das ist bescheuert; das ist nicht nachvollziehbar", ist Well hörbar empört über die Entscheidung. Bewusst habe man sich für eine Online-Sitzung entschieden, da ja Präsenzveranstaltungen im Dezember 2020 gar nicht möglich gewesen seien. Auch der Notar, der den ganzen Prozess begleitet, habe darin keine Probleme gesehen. "Ich fühle mich mittlerweile richtig schikaniert", sagt der BDS-Vorsitzende.

Denn der Ärger zwischen den Hirschberger Selbstständigen und dem Amtsgericht ist nicht ganz neu. Vor einem Jahr, im Februar 2020, war die Geburtsstunde des BDS Hirschberg mit 38 Gründungsmitgliedern. Bei den Selbstständigen habe Einigkeit geherrscht, alle wollten den Verschmelzungsprozess. "Es gab keinen Streit, keine Unstimmigkeiten", so Well. Daher versteht er das Ganze überhaupt nicht. Und das alles in der Corona-Krise, die für viele Selbstständige ohnehin schwierig zu meistern ist. Mit dem neu gegründeten BDS Hirschberg sollten dann die Ortsvereine Leutershausen und Großsachsen verschmelzen. Dazu tagten im September bei getrennten Versammlungen die Ortsvereine, um den entsprechenden Beschluss für die Verschmelzung zu fassen. Allerdings war dies zunächst nicht möglich, weil die laut Satzung erforderliche Anwesenheit von zwei Dritteln der Mitglieder nicht gegeben war. Weil der BDS schon damit gerechnet hatte, waren zwei weitere Versammlungen eingeplant gewesen, bei der eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Anwesenden reichte. Alles wurde vom Notar begleitet. Schon die Handhabung der Abfolge stieß damals auf Ablehnung beim Amtsgericht Mannheim, das der Auffassung war, dass die zweite Versammlung nicht direkt nach der ersten hätte stattfinden dürfen. Man hätte laut Gericht erst 14 Tage später erneut tagen dürfen, erklärte Well.

Also berief der BDS am 30. Dezember vergangenen Jahres eine weitere Versammlung ein, pandemiebedingt online. Aber auch das sahen die Rechtspfleger kritisch, was zum ablehnenden Bescheid führte. "Der Notar schüttelt nur noch den Kopf", erzählt Well. Die Ablehnung führt nun dazu, dass der BDS Hirschberg einige Probleme hat: Bei einer Generalversammlung beispielsweise könnten quasi nur die 38 Gründungsmitglieder abstimmen. Froh ist Well, dass der Landesverband ihnen mitgeteilt hat, dass sie ihnen "in dieser besonderen Situation" den Beitrag stunden.

Der BDS-Vorsitzende ist aber immer noch recht fassungslos angesichts der Auffassung der Rechtspfleger. Zumal er juristisch nicht ganz unbefleckt ist, mehrere Juristen gehören zur Familie, und er vom Ermessensspielraum weiß, den die Rechtspfleger gehabt hätten. Auch seien ähnlich gelagerte Verschmelzungen problemlos vonstatten gegangen. Richterin Carla Köhler, Pressesprecherin beim Amtsgericht, verteidigt die Entscheidung der Rechtspfleger: "Die Anmeldung wurde eingehend unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen, einschlägigen Fundstellen in der Literatur und Rechtsprechung geprüft." Und die Beschlüsse seien umfassend begründet worden. Hiergegen hat der BDS Beschwerde eingelegt. Die Akte sei sodann dem OLG Karlsruhe zur Entscheidung über "die Nichtabhilfebeschlüsse" vorgelegt worden. Grundsätzlich habe das Oberlandesgericht die Möglichkeit, die Beschlüsse aufzuheben, wenn man dort der Rechtsauffassung beziehungsweise rechtlichen Beurteilung des Amtsgerichts Mannheim nicht folge, erläutert Köhler. Oder die Kollegen würden die Beschwerde zurückweisen. Dann sei der Vorgang rechtskräftig.

Die Pressesprecherin erläutert auch die generelle Problematik: Es sei äußerst umstritten, ob das derzeit geltende "Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie" über dem Umwandlungsgesetz steht, worunter ein Verschmelzungsvorgang für Vereine fällt. "Das heißt, es ist umstritten, ob Vereine über eine Verschmelzung bei einer Online-Versammlung abstimmen können oder die Abstimmung in einer Präsenzversammlung stattfinden muss", erläutert Carla Köhler.

Wie dies nun das Oberlandesgericht sieht, dürfte spannend werden. Zuständig ist der 19. Zivilsenat. Richter und Pressesprecher Klaus Stohrer bestätigte zwar, dass zur angesprochenen Angelegenheit seit 3. März unter den Aktenzeichen 19 W 19/21 und 19 W 20/21 zwei Beschwerdeverfahren vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe anhängig seien. Aber: "Wann eine Entscheidung ergehen wird, kann nicht prognostiziert werden", so der Pressesprecher.

Der BDS muss sich also noch gedulden. Immerhin: Noch halten sich zumindest die Kosten für den Mehraufwand im Rahmen, da der Notar laut Well sehr kulant ist und größtenteils kostenlos für sie arbeite. Aber es könnten durchaus noch Kosten entstehen. Wenn nämlich das Oberlandesgericht nun die Beschwerde ablehnt, "dann werden wir Klage erheben", kündigte Well schon mal an.