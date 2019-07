Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Sie spritzen zu viel Chemie, hauen sinnlos Bäume um, sind allein fürs Insektensterben und den Dreck im Neckar verantwortlich und betreiben nur noch großflächig Landwirtschaften auf Agrarwüsten. Das sind nur einige der Vorwürfe, mit denen auch Edingen-Neckarhausens Landwirte konfrontiert sind. "Es gibt viele Vorhaltungen und viele Forderungen. Gleichzeitig wird nicht gesehen, was schon vorhanden ist und was wir tun", sagt Georg Koch, der Vorsitzende des Edinger Ortsbauernverbandes.

Aus Überzeugung, aber auch im Kampf gegen Vorurteile, werben die Landwirte in den Ortsteilen jetzt unter dem Motto "Wir machen blühende Streifen - Blühpatenschaft 2020" für ein gemeinsames Projekt mit Bürgern, um mehr Blühstreifen auf eigenen oder gepachteten landwirtschaftlichen Flächen anlegen zu können. Auf deren wirtschaftliche Nutzung wird dann zugunsten der Blühmischungen verzichtet. "Wir haben die Flächen, das Fachwissen und die Maschinen dazu", meint Georg Koch.

Am Rand einer rund drei Ar großen Fläche hinter der Autobahnbrücke in Edingen, neben seiner gelben Schafgarbe, die weitgehend biologisch angebaut wird und später in die Trockenbindereien geht, zeigt Helmut Koch, was die einjährige Blühmischung namens "Fakt 2" hervorgebracht hat. Bienen, Hummeln und Schmetterlinge fliegen auf die Insektenweide, darüber schwebt eine Feldlerche. Ihr Interesse gilt aber vermutlich eher dem tierischen Nahrungsangebot als Borretsch, Ringelblumen, Sommerwicke, Dill, Fenchel, Mohn und Kornblumen. Viele Heilpflanzen, die auch dem Niederwild dienlich sind, seien darunter, sagt Jäger Heinrich Jung. "Wir wollen die Äsung für wild lebende Tiere verbessern", erklärt er und nennt das Feld eine "Hasenapotheke".

Die geplante Kooperation zwischen Landwirten und Bürgern geht über die fünf Prozent hinaus, die die Europäische Union an Bereitstellung ökologischer Vorrangflächen auf mindestens fünf Prozent des Ackerlands als Teil einer nachhaltigeren Landwirtschaft fordert. Die Vorrangflächen müssen im Umweltinteresse genutzt werden, wobei eine landwirtschaftliche Verwertung unter bestimmten Bedingungen zulässig bleibt. Zum Beispiel, wenn ein Landwirt die von ihm gepflanzte Luzerne als Teil der sogenannten "Eiweißpflanzenstrategie", ein weiterer Baustein agrarpolitischer Maßnahmen, als Futtermittel benötigt.

Wie man die Fünf-Prozent-Quote gestaltet, liege beim einzelnen Betriebsleiter, schildert Georg Koch. Man könne ein- oder mehrjährige Blumenwiesen am Standort belassen oder in der Nähe neu einsäen. Bienen etwa sind recht standorttreu. Es gebe durchaus Landwirte, die freiwillig aussäen, auch ohne finanziellen Anreiz durch die EU, sagt Holger Koch. Er schaut sich um. "Wir haben hier im Umkreis von 300 Metern mindestens acht verschiedene Kulturen, einen Blühstreifen und ein Biotop. Das ist kleinparzellige Landwirtschaft. Von riesigen Agrarflächen kann man doch da nicht reden."

Die Landwirte sprechen auch über den Pflanzenschutz. "Wir warten immer ab, ob sich Nützlinge und Schädlinge selbst regulieren. Wir sind nicht darauf aus, zu sprühen", sagt Holger Koch. Das koste Zeit und Geld und binde die Maschinen. "Wir greifen erst ein, wenn es nicht anders geht", betont er. Zudem gebe es Mittel, die Nützlinge schützen. Bevor man ein Insektizid verwende, so informiert Helmut Koch, überprüfe man zunächst die Befallsdichte der Pflanzen. Die sogenannte "Schadwelle" gibt an, ab welcher Dichte eine Bekämpfung sinnvoll ist.

Nun biete man Bürgern die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu tun. Blühpaten könnten auch gerne Imker sein, meint Heinrich Jung und sieht die Werbung schon vor sich: "Honig von Edinger Blühwiesen". Auf den eigens angeschafften und aufgestellten Werbeschildern für die Blühstreifen finden sich entlang der Felder weitere Informationen. Darunter auch die, dass Landwirte in Baden-Württemberg jedes Jahr auf einer Fläche von mehr als 12.000 Hektar Blühstreifen und -flächen anlegen.

Es ist ein guter Schritt. Einen weiteren haben Edingen-Neckarhausens Landwirte in Planung: Sie wollen Bürger zu einer Informationsveranstaltung einladen, wo sie ihre Arbeit vorstellen und Fragen beantworten. Die Kommunikation und die Vernetzung von Landwirten und Bürgern sollen im gegenseitigen Verständnis besser werden.

Info: Wer Interesse hat, für den Ausbau von Blühstreifen zu sorgen, kann sich unter der eigens eingerichteten Email-Adresse bauern-edingen-neckarhausen@gmx.de melden. Eine finanzielle Beteiligung richtet sich nach der gewünschten Flächengröße. Das Saatgut wird von den Landwirten gestellt und auch ausgesät.