Heddesheim. (keke) "Warten auf eine klare Ansage durch die Landesregierung": So lautete noch vor dem Pfingstwochenende die Antwort des aktuell im Ostseeurlaub weilenden Bürgermeisters Michael Kessler auf die Frage der RNZ nach der Eröffnung der Badesaison am Heddesheimer "Lido". Seit Dienstag steht der Eröffnungstermin fest: Der See soll am Montag, 15. Juni, den Badenixen und Wassermännern zur Verfügung stehen.

Die weniger erfreuliche Nachricht: "Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und der Regularien müssen wir den Verkauf der Eintrittskarten ändern und können nur eingeschränkte Angebote machen", so Kessler aus seinem Feriendomizil. Weil von allen Besuchern Kontaktdaten erhoben werden müssen, ist der Erwerb von Einzelkarten für den Tageseintritt ausschließlich über die Badesee-App "eTicket Heddesheim" möglich. Die Karten sind limitiert, nur am Tag des Eintritts zu erwerben und auch nur an diesem Tag gültig. Ein Verkauf von Einzelkarten am See findet nicht statt.

Saisonkarten sind über die App sowie über spezielle Vorverkaufskassen erhältlich. Diese werden ab Montag, 8. Juni, eingerichtet. Die Saisonkarte für Familien gibt es nur im Rathaus. Auswärtige Interessenten haben entsprechende Nachweise zu ihren Familienmitgliedern vorzulegen.

Der Verkauf beginnt am 8. Juni zu den üblichen Öffnungszeiten im Bürgerservice. Zusätzlich öffnet das Rathaus Schalter für den Vorverkauf am Freitag, 12. Juni, von 14 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, 13. Juni, von 8 bis 12 Uhr.

Saisonkarten für Erwachsene, Jugendliche und Ermäßigte sind ab dem 8. Juni über die Ticket-App sowie an den Kassen des Hallenbads, der Kunsteisbahn und des Badesees erhältlich. Die Öffnungszeiten aller Kassen sind in der Woche vom 8. bis zum 13. Juni wie folgt: Montag bis Mittwoch und Freitag von 14 bis 20 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr. Die Zahlung mit EC-Karte ist nur an der Kasse des Badesees möglich. Beim Verkauf der Saisonkarten werden die Kontaktdaten der betreffenden Personen elektronisch dokumentiert. Der Eintritt am See wiederum wird gescannt und registriert. Wegen der Corona-Vorschriften ist die Zahl der Gäste, die sich gleichzeitig auf dem Gelände befinden dürfen, eingeschränkt. Kessler: "Sollte diese Zahl erreicht sein, berechtigt auch der Besitz einer Saisonkarte nicht zum Eintritt!" Zehnerkarten stehen nicht zum Verkauf. "Die Regularien bringen einen erheblichen Mehraufwand für die Gemeinde mit sich", wirbt Kessler um Verständnis dafür, dass die Eintrittspreise unverändert bestehenbleiben.

2019 hatte der ehemalige Baggersee mit seinen Liegeflächen auf etwa 50.000 Quadratmetern und weiteren 50.000 Quadratmetern Schwimmbereich, seinem integrierten Freibad sowie beheiztem Nichtschwimmer- und Planschbecken um diese Zeit den ersten Besucheransturm bereits hinter sich. Nun warteten die Betreiber von Kiosk, Bistro, Lounge-Beach-Bar, Minigolfanlage, Schwimmmeister, DLRG- und DRK-Angehörige auf "grünes Licht".

Insgesamt umfasst der Badesee mit Sandstrand und Grünanlage rund 200.000 Quadratmeter Wasserfläche. Im Vorjahr wurden über 300.000 Besucher gezählt.