Weinheim/Birkenau. (pol/rl) Zu einer Schlägerei zwischen zwei Autofahrern am Birkenauer Ende des Saukopftunnels kam es am Montagnachmittag. Laut Polizeibericht fuhr ein 49-jähriger Mörlenbacher zwischen 14 und 14.20 Uhr durch den Saukopftunnel in Richtung nach Mörlenbach. Zeugen zufolge soll er dabei im Tunnel von einem dunklen Kleinwagen bedrängt worden sein.

Als die beiden Autos an der roten Ampel hinter dem Tunnel halten mussten, stieg der Verkehrsrowdy aus und ging zu dem Wagen des 49-Jährigen. Es kam zu einem kurzen Wortwechsel, dann schlug der Mann dem 49-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Danach setzte sich der Schläger wieder in sein Auto, überholte mit quietschenden Reifen den stehenden Wagen des 49-Jährigen und fuhr weiter in Richtung Mörlenbach.

Info: Hinweise zum Vorfall oder dem Schläger erbittet die Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.