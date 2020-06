Von Micha Hörnle

Ladenburg. Die Deutschen sind schon ein seltsames Volk: Kaum ist der Weltkrieg verloren, fangen sie an, die wildesten Autos zusammenzubasteln – und einige davon sind in einer kleinen Ausstellung im Ladenburger Automuseum Dr. Carl Benz zu sehen. Die Idee dazu hatte Winfried A. Seidel, als sein Sohn Marcel für eine Oldtimer-Auktion ein höchst seltsames rotes Gefährt erhielt: vorne ein Adler-Trumpf "Junior", der Motor von einem DKW F 1, das Lenkrad von einem BMW 327 und hinten schließlich spitz zulaufend. Und als wäre dieser Roadster "Marke Eigenbau" nicht schon schrill genug, hat der Vorbesitzer noch eine 34 draufgepinselt. Kein Wunder, dass potenziellen Käufern das Auto doch etwas zu schräg war, niemand wollte es haben – zumal der Lack so aussieht, als hätte jemand mit einer Tapezierrolle gearbeitet. Und was machte man mit einem solchen Auto? "Angeblich ist es fahrtüchtig", sagt Seidel, aber das mit dem Verkauf wird wohl nichts, nun ist es eine Art Dauerleihgabe im Museum.

Von ganz anderem Geblüt ist da das "Prunkstück", ein knallroter Mercedes 170 VS, mit dem schon David Coulthard auf dem Hockenheimring gefahren ist: "Ganz verliebt war der in den Wagen", erinnert sich Seidel. Angeblich hat ein französischer General den Wagen nach dem Krieg als Beute gesichert und ließ ihn nach seinen etwas extravaganten Wünschen "tunen": An sich ist ja schon der eigentliche Mercedes aus der Vorkriegszeit ein prächtiger Wagen, aber dann bekam er von der Ravensburger Firma Spohn neue wuchtige Kotflügel, immerhin ist das Armaturenbrett noch original. Man sieht: Nicht nur aus der Not entstanden vor gut 75 Jahren interessante Wagen – und für die voll fahrbereite rare Diva – vom eigentlichen VS-Modell wurden nur 20 Stück gebaut – plant Seidel demnächst eine Tour durch Ladenburg.

Zwar mag Winfried A. Seidel den abenteuerlich zusammengebastelten Roadster (rechts), doch der Star der kleinen Ausstellung ist der elegant „getunte“ Sportwagen-Mercedes. Foto: Dorn

Etliche ältere Zeitgenossen werden sich noch an die Holzvergaser erinnern: Im Zweiten Weltkrieg war Benzin extrem knapp, also wurde es schlicht durch Brennholz ersetzt, das in die wuchtigen Aufbauten geschüttet wurde. Und wenn es das nicht gab, konnte man auch Holzkohle oder sogar Torf nehmen. In Seidels Ausstellung steht ein Mercedes 170 VG – Baujahr 1939, Seidels Geburtsjahr – sozusagen der kleine Alltagsbruder des roten Sportwagens, mit einer von Mercedes selbst produzierten Holzgasanlage. Was an sich selten ist, denn die meisten Autofahrer, wenn es sie denn noch gab – hatten sich selbst so ein Ding gebastelt. Der Holzgas-Mercedes ist sogar fahrbereit, man muss nur ordentlich "tanken": Drei Kilo Holz ersetzen einen Liter Benzin. Im Falle dieses Wagens war es so, erklärt Seidel, dass er zuerst die Holzgasanlage kaufte, erst dann suchte er den passenden Wagen dazu.

Besonders kurios ist kein Auto, sondern ein Fahrrad mit Notbereifung, denn Gummi war damals so selten wie Benzin. Ein findiger Tüftler stanzte aus alten Autoreifen runde Scheiben, fädelte sie auf einen stabilen Draht und verband die Enden in Felgengröße miteinander.

Dieses Rad hat keine Reifen, sondern ganz viele ausgestanzte Gummiteile, die zusammengefädelt wurden. Foto: Dorn

Für Seidel sind solche kuriosen Fahrzeuge auch ein Stück Kindheitserinnerung, in Bielefeld wuchs er in der Nähe eines Autofriedhofs auf – und auf dem landeten nach und nach die "Marke Eigenbau"-Autos, als es wieder mit Einsetzen des Wirtschaftswunders "richtige" zu kaufen gab: "Mit dieser Ausstellung hole ich mir etwas von meiner Jugend zurück." Und Autos, schon damals alte, hatten es dem jungen Seidel angetan: Sein erster war ein 1936er Fiat-Topolino, gefolgt von einem DKW-Cabrio von 1938 – bis es ihn 1959, der Liebe wegen, nach Mannheim verschlug und er sich dann bald des großen Erbes des Autopioniers Carl Benz annehmen sollte. Vor fast 25 Jahren, damals noch am Sägewerk, eröffnete er sein eigenes Museum, das 2005 in die "alte Benzfabrik" am Neckarufer zog.

Die Corona-Zwangspause haben Seidel und das Museum einigermaßen gut überstanden: Er sortierte Fotos, Bücher und Werkzeuge ("Damit hätte ich noch zu tun, bis ein Impfstoff gefunden ist"), seit dem 9. Mai hat sein Museum wieder geöffnet. Anfangs kam kaum jemand, mittlerweile liegen die Besucherzahlen zu zwei Dritteln bei dem, was er vor Corona gewohnt war: "Oft um die 60, aber selten über 100 Besucher."

Info: Automuseum Dr. Carl Benz, Ilvesheimer Straße 26, Telefon: 06203/181786, Öffnungszeiten: Mittwoch, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr. Eintritt: fünf Euro (Kinder drei Euro).