Von Philipp Weber

Weinheim. Dr. Rainer Kuntz leitet das Bildungszentrum der Freudenberg Gruppe in Weinheim. Im RNZ-Interview erklärt er, wie das Unternehmen unter 1100 Bewerbern Auszubildende und Studierende auswählt, wie die Wirtschaft auf Neuerungen wie G 8 reagiert - und wie die Digitalisierung die Berufsbilder, aber auch die Ausbildung mehr und mehr verändert.

Herr Dr. Kuntz, am Montag haben Sie 92 Auszubildende empfangen, 50 wollen für Ihr Unternehmen arbeiten, 42 für Verbundpartner. Das klingt nach harter Auslese.

Ausbildungschef Rainer Kuntz. F.: Kreutzer

Wir hatten für das beginnende Ausbildungsjahr 1100 Bewerber. Das klingt in der Tat nach einer riesigen Menge, aber leider verteilt sich das Interesse nicht über alle Berufsbilder. Es gibt beliebte Berufe wie Mechatroniker oder Industriekauffrau, aber bei Werkzeugmachern tun wir uns schwer. Die Stelle für einen Studierenden im Dualen Studiengang Bauingenieurwesen blieb unbesetzt, wir finden keine geeigneten Bewerber.

Wer ist ein geeigneter Bewerber für die Freudenberg-Gruppe?

Diejenigen, die zu uns passen. Das wäre die kürzeste Antwort. Aber um diese Leute herauszusuchen, müssen wir zunächst auf Verfahren zurückgreifen, die nicht zu 100 Prozent gerecht sind: Dabei schauen wir uns zuerst die Schulnoten an. Bei den Mathezensuren sollte nicht zu viel Luft nach oben sein, ebenso bei den Deutschkenntnissen. Die zweite Komponente ist der Lebenslauf, weil der etwas über soziale Kompetenz und gesellschaftliches Engagement aussagt. Wer bei uns angestellt werden will, muss Teammensch sein, also auf keinen Fall Einzelgänger. Das ist dem Vorstand sehr wichtig. Dann bitten wir Bewerber, an einem Onlinetest teilzunehmen. Wenn wir am Ende eine akzeptable Zahl an Bewerbern haben, laden wir diese ein. Dann entscheidet der persönliche Eindruck.

Wer trifft am Ende die Entscheidung? Geht das über Ihren Schreibtisch?

Das Bewerbungs- und Rekrutierungsmanagement ist bei uns im Bildungszentrum angesiedelt. Wenn wir eine Vorauswahl getroffen haben, werden die Bewerber aber den zuständigen Personal- und Fachabteilungen vorgestellt. Wir achten sehr darauf, dass deren Vertreter anwesend sind. Schließlich müssen sich die Bewerber passgenau in ihre Abteilungen einfügen.

Die Vertreter der Wirtschaftsverbände greifen regelmäßig das Thema "Ausbildungsreife" auf.

Unsere Berufseinsteiger werden in vertiefenden Mathematik-Kursen auf das erforderliche Niveau gebracht. Wir kooperieren dabei mit der Dualen Hochschule Mannheim. Bei den Abiturienten hat sich der Umstieg auf G 8 bemerkbar gemacht. Aber auch Azubis mit anderen Abschlüssen besuchen die Mathematik-Kurse.

Trifft das achtjährige Gymnasium nicht eher Geschichte oder Bildende Kunst?

Nein, nein... Das merken wir auch in den sogenannten harten Disziplinen, also den Naturwissenschaften oder in Deutsch. Auch in anderen Unternehmen haben sich die Durchschnitte in den ersten Ausbildungsprüfungen nach unten verschoben, nachdem die ersten G 8-Absolventen aus den Schulen gekommen sind. Die Unternehmen müssen dann etwas tun, um die Leute auf Kurs zu bringen. Zumal die Anforderungen im IT-Bereich steigen. Das zeigt sich auch in den Berufsbildern. 16 Kernmetallberufen stehen inzwischen 29 Kernelektronikberufe gegenüber. Früher war das Verhältnis umgekehrt.

Vor eineinhalb Jahren haben Sie den Neubau des Freudenberg-Bildungszentrums eröffnet. Wie machen sich die Veränderungen dort denn konkret bemerkbar?

Die Digitalisierung spielt eine gewaltige Rolle. Bevor Auszubildende etwas aufbauen, machen sie einen Entwurf am Computer, sie üben mithilfe eines Simulationsprogramms. Das erhöht die Sicherheit und senkt den Materialverbrauch. Das Schweißen üben die Azubis heute zunächst am Rechner, bevor es an die realen Arbeitsplätze geht. Ein anderes Beispiel sind die theoretischen Inhalte: Die hat man vor 20 Jahren stur gepaukt. Heute sind wir - in Kooperation mit der PH Heidelberg - in einer Testphase, um interaktive Lerninhalte zur Verfügung zu stellen. Wer ein "Level" gemeistert hat, lernt weiter. Der Rest bekommt vertiefende Inhalte. Wichtig ist, dass es weniger auf datenbasiertes Wissen ankommt, sondern auf Prozesskenntnisse, auf Kompetenzen. Daten kann man heute über jeden Digitalträger bekommen, Prozesszusammenhänge erkennt nicht jeder. Deshalb haben wir zum Beispiel in eine Lernfabrik investiert.

Der Gesamtbetriebsrat Ihres Unternehmens ermahnt die Geschäftsführung aber auch immer wieder, erst einmal Auszubildende einzustellen.

Dieses Anliegen unterstütze ich ausdrücklich. Ausbildung kostet zwar sehr viel Geld. Aber es ist auch Geld, das der Zukunft des Unternehmens zugutekommt.