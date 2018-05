Ladenburg. (skb) Eine bunt verkleidete Truppe tummelte sich im Februar im Saal des Günther’schen Kindergartens. Der federführend von den Familien Hoffmann, Wolf und Steinbach organisierte Kinderfasching der Pfarrgemeinde St. Gallus war ein voller Erfolg, die Veranstaltung ausverkauft. 725 Euro betrug der Reinerlös, den das Organisationsteam nun an den "Wünschewagen Mannheim/Rhein Neckar" des Arbeiter-Samariter-Bundes übergab.

Dieser, zuständig für die badische Seite Baden-Württembergs, ist 2016 an den Start gegangen: "Wir erfüllen sterbenskranken Menschen letzte Herzenswünsche", erläutert Projektleiterin Tina Schönleber. Auch Kinder seien schon unter den "Fahrgästen", wie sie sich ausdrückt, gewesen, und so unterschiedlich die Menschen und ihre Diagnosen, so unterschiedlich waren sich auch die Wünsche: ein Pferd zu streicheln, noch einmal das Meer zu sehen.

Der kurioseste Wunsch lautete, einen Affen zu streicheln, die weiteste Fahrt führte nach Rostock, wo ein Fahrgast gerne seine Familie besuchen wollte. Der Transporter selbst verfügt über die Ausstattung eines Krankenwagens, ist aber gemütlich eingerichtet, und die Panoramaverglasung erlaubt auch im Liegen einen weiten Ausblick. "Die Stimmung im Auto ist immer prima", erklärt Schönleber; da seien deutlich Emotionen wie Freude und Dankbarkeit zu spüren. "Danach werden die Menschen es schaffen, loszulassen." Sie appelliert aber auch, sich rechtzeitig zu melden und den Wunsch nicht auf die lange Bank zu schieben: In der Vergangenheit war der Tod manches Mal schneller.

Deutschlandweit gibt es 15 Wünschewagen, die bislang rund 500 Fahrten ermöglicht haben. Das Ehrenamtsprojekt finanziert sich ausschließlich durch Spenden, die Fahrt ist kostenfrei. "Unsere Idee war, den Erlös des Kinderfaschings immer einem guten Zweck zukommen zu lassen", sagte Karl-Martin Hoffmann, der sich mit Markus Wolf und Kerstin Steinbach sowie deren Tochter Sophia zur Spendenübergabe eingefunden hatte. Er stellte in Aussicht, dass es 2019 eine weitere Auflage des Karnevalsvergnügens geben wird.

Info: Wer sich beim Wünschewagen engagieren möchte, wird bei einer obligatorischen Schulung vorbereitet. Weitere Infos finden sich im Internet unter www.wuenschewagen.de. Tina Schönleber ist erreichbar unter 06 21 / 7 27 07 44.