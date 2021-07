Heddesheim. (RNZ) An gleich zwei Sonntagen im Juli findet auf dem Dorfplatz in Heddesheim ein buntes Musikprogramm statt. Und die gute Nachricht gleich vorneweg: Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

> Am Sonntag, 18. Juli, startet das Programm um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Musikalisch umrahmt wird er vom Evangelischen Posaunenchor. Im Anschluss, ab circa 11.30 Uhr, können sich alle Besucherinnen und Besucher auf jazzige Klänge der Combo Jazzlight (Musikschule Heddesheim) sowie der Band Triologie – ein Trio mit Akkordeon, akustischer Gitarre und Saxofon – freuen. Das Programm am Morgen dauert bis etwa 13.30 Uhr. Am Abend sorgt dann die Band Holger Bläß & Friends von 17.30 bis 19.30 Uhr für musikalische Unterhaltung.

Jazz, Blasmusik und Pop

> Am Sonntag, 25. Juli, eröffnet der Musikverein 1923 Neckarhausen um 11 Uhr das Programm. Hier sind zwei Stunden anspruchsvolle und abwechslungsreiche Blasmusik angesagt. Den Abschluss des Musikprogramms auf dem Heddesheimer Dorfplatz macht am Abend des 25. Juli die aus Schriesheim bekannte Band Gardenparty mit Gastsängerin Giovanna. Von 17.30 bis 19.30 Uhr sorgt die Gruppe für Stimmung. Die Bewirtung erfolgt jeweils über das Bistro am Dorfplatz.

> Straßensperrungen: Aufgrund der Veranstaltungen auf dem Dorfplatz bittet die Gemeindeverwaltung um Beachtung folgender Straßensperrungen: In der Zeit von Samstag, 17. Juli, 14 Uhr, bis Sonntag, 18. Juli, 20 Uhr, sowie in der Zeit von Samstag, 24. Juli, 14 Uhr, bis Sonntag, 25. Juli, 20 Uhr, sind die Schaafeckstraße und die Gewerbestraße für Kraftfahrzeuge teilweise gesperrt. Eine Ein- und Ausfahrt in das beziehungsweise aus dem Parkhaus am Dorfplatz ist möglich. Des Weiteren wird in dieser Zeit die Einbahnstraßenregelung in der Gewerbestraße aufgehoben, sodass für Anwohner eine Zufahrt zu ihren Parkplätzen über die Unterdorfstraße bis zur Absperrung möglich ist. Eine Umleitung ist ausgeschildert.