Ladenburg. (stu) Das war knapp: Als die Ladenburger Sängerin Shanice Porkar am Samstagabend ihre Beurteilung nach ihrem Auftritt in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) hörte, war ihr eigentlich klar, dass sie es nicht schaffen würde, eine Runde weiter zu kommen. Doch es hat geklappt.

Juror Dieter Bohlen nannte zu ihrer Überraschung ihren Namen, sodass die Ladenburgerin weiter von der Teilnahme am Finale träumen darf. Musikalisch wollte der Funke nicht so recht zünden bei der Castingshow in Thailand: Als Shanice mit Joana und Ecem den Song "Solo" von Clean Bandit präsentierte, hagelte es Kritik. "Da waren viele Unstimmigkeiten", war Bohlen wenig begeistert. "Zusammen ging das gar nicht - ich weiß nicht, was ihr geübt habt", war auch Xavier Naidoo alles andere als angetan vom Auftritt der Drei.

Der Mannheimer Juror sagte der Ladenburgerin unmissverständlich, dass ihr Weiterkommen am seidenen Faden hängt. Daher war sie auch ein Stück weit überrascht, dass sie in die nächste Runde kam. "Ich bin glücklich über die Entscheidung und weiß nun genau, dass ich Vollgas geben muss - sonst fliege ich in der nächsten Runde raus", sagte die Ladenburgerin.

Die junge Künstlerin hatte am Samstagmittag übrigens ihren ersten Live-Auftritt. Im neuen Trampolinzentrum "Jump4all" sang Shanice die Songs, die sie bei DSDS schon vor einem Millionenpublikum präsentierte. Rund 100 Fans kamen in die Halle, um sich das kleine Konzert anzuhören. "Mein erster Liveauftritt und dann so viele Leute - ich bin mega aufgeregt", sagte die Sängerin.

"Cool, dass es eine Ladenburgerin so weit gebracht hat", fand die 14-jährige Tamara, die mit ihrer Freundin Klara von Viernheim nach Ladenburg kam, um den Jungstar einmal live zu erleben. Shanice überzeugte, und nach dem Auftritt fiel ihr das Lächeln auch nicht mehr schwer.

Info: Am Samstag, 16. März, wird um 20.15 Uhr die nächste Runde des Ausland-Recalls in Thailand ausgestrahlt.