In und um das Hirschberger Rathaus stehen wohl noch weitere Diskussionen um den Flächennutzungsplan der Gemeinde an. Foto: Reinhard Lask

Hirschberg. (ze) Mit der Außenbereichssatzung "Am Kohlbach" wollte der Gemeinderat dortigen Grundstückseigentümern ermöglichen, ältere Gebäude abzureißen und neue zu errichten. Um den Neubau eines Zweifamilienhauses auf einem dort noch unbebauten Grundstück ging es bei einer Voranfrage am Dienstag beim Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU).

Keine größeren Probleme sahen die Ausschussmitglieder bei einem Erker außerhalb des Baufensters, ganz anders sah dies bei der vorgesehenen Garage aus. Teils unterirdisch und außerhalb des Baufensters soll diese im Süden des Grundstücks angelegt werden, wodurch sie nur von Süden her über einen Feldweg anzufahren ist.

"Wir sind weit von dem entfernt, was wir mit der Außenbereichssatzung wollten", sagte Steinle. Christian Würz (CDU) konkretisierte: "Bei der Aufstellung der Außenbereichssatzung gab es keinen Gedanken daran, den Feldweg zur Erschließung des Grundstücks zu nehmen." Dafür ist ein über das nördlich gelegene Grundstück führender Weg vorgesehen, der noch anzulegen ist. "Wenn man die Garagen nicht über die offizielle Zufahrt nutzen kann, dann ist das illegal", fand Werner Volk (Freie Wähler). Oliver Reisig (FDP) und Thomas Scholz (SPD) verwiesen darauf, dass die Gemeinde an anderer Stelle die Benutzung von Feldwegen untersagt.

Zwar sah auch Bürgermeister Manuel Just dieses Problem, wollte aber die Möglichkeit einer Zufahrt über den Feldweg nicht ganz versagen: "Wir müssen uns die Frage der Verhältnismäßigkeit stellen." Eine Zufahrt über das nördliche Grundstück werde teuer und belaste den dortigen Eigentümer. Der ATU lehnte das Vorhaben trotzdem bei zwei Enthaltungen ab, Just stimmte dafür. Die Erneuerung der Turmkombination auf dem Spielplatz in der Eichendorffstraße für rund 60.000 Euro genehmigte das Gremium einstimmig.