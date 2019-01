Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Gebannt kleben die Augen der Zuschauer an der Leinwand. Dort verschwimmen die Säulen eines alten Kirchengewölbes zu einem Wald blühender Bäume. Ein tanzendes Mädchen, ein wehendes Band, das sich mit ein paar schnellen Wischbewegungen in die terrassenförmige Landschaft einer Reisplantage verwandelt, auf der Bauern ihr Tagwerk verrichten. Gemalt aus Wüstensand von der Sandkünstlerin Anne Löper, die der Kulturförderverein zum Auftakt seines Veranstaltungsjahres präsentierte.

"Lassen Sie sich verzaubern - so wie heute werde ich es nie wieder malen", hatte Löper zu Beginn versprochen. Und aus der Plantage wird ein Pferdestall, über dem es langsam Nacht wird. Aus ein paar Sandkörnchen entstehen liebevolle winzige Details in Figuren und Gesichtern. Untermalt wird das Ganze durch fernöstliche Klänge von Löpers Partner Sebastian David. Ein musikalischer Weltenbummler, wie er da so sitzt zwischen Kürbisflöten, Mandriolen, Maultrommeln und seiner Shruti-Box.

Das Reizvolle an der Sandkunst ist auch für ihn der Zauber der Vergänglichkeit. Diesmal erzählt Löper die Geschichte vom "chinesischen Bauern", ein uraltes Märchen über das Glück. Oder das Unglück. Je nachdem, wie man es nimmt. Der Legende nach lebte einmal ein Bauer in einem armen Dorf. Er galt als reich, weil er ein Pferd besaß. Eines Tages aber lief ihm das Tier davon. Alle riefen, wie schrecklich das sei. Doch der Bauer sagte nur: "Glück oder Unglück - wer weiß das schon?" Kurz darauf kam das Pferd zurück und brachte einige Wildpferde mit. "Welch ein Glück", riefen alle.

Nur der Bauer meinte: "Wer weiß das schon?" Am nächsten Tag versuchte der Sohn des Bauern, eins der Wildpferde zu reiten. Doch es warf ihn ab und er brach sich beide Beine. Die Nachbarn sprachen von einem furchtbaren Unglück. Der Bauer aber meinte nur: "Wer weiß das schon?" Da kamen Offiziere ins Dorf, um alle jungen Männer zur Armee zu holen. Nur den Sohn des Bauern wollten sie nicht, weil seine Beine gebrochen waren.

Wer hadert nicht manchmal mit seinem Schicksal? Dabei stellt sich doch das, was man als Unglück empfunden hat, in Wahrheit manchmal als Glück heraus. Glücklich durften sich auf jeden Fall die schätzen, die für diese faszinierende Performance überhaupt noch eine Karte bekommen hatten, denn die Alte Synagoge platzte an diesem Abend aus allen Nähten. Auch nach der Veranstaltung waren die Künstler noch lange umringt von Interessierten, die wissen wollten, wie man solche Kunstwerke erschafft.

Löpers Material ist Sand aus der Wüste Gobi, den sie auf einem von unten belichteten Tisch zu ihren flüchtigen Bildern formt, die dann auf eine Großleinwand projiziert werden. "Dieser Wüstensand ist über die Jahrtausende sehr fein und glatt geworden", sagt Löper. Anders als der schwarze Sand von Lanzarote, den andere Sandkünstler bevorzugen. "Diese Bilder sind dann sehr hart und kontrastreich", sagt Löper. Für die Geschichten, die sie erzählen will, nicht das Richtige. "Jeder Sandkünstler hat da seinen eigenen Sand", meint sie. Sie selbst liebt den warmen, braunen Sepiaton des Wüstensandes.

"Viele glauben, dass ich mit verschiedenen Sanden arbeite", erzählt sie. Tatsächlich aber verwendet sie nur einen einzigen. Alles ist nur ein perspektivisches Spiel von Licht und Schatten. Was während der Performance wie spezielle Messer und zackige Schaber wirkte, ist nur ein Stückchen Pappkarton. Dazu ein paar Zahnstocher für feine Linien, ein Reisigbesen für großflächige Muster - den Rest machen allein Löpers Hände. Ein Abend voller Zauber, den man so schnell nicht vergisst.