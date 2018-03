Hauptredner Martin Hess (am Pult) nahm auch die Medien unter Beschuss: Der Rundfunk habe tagelang nicht über die Kölner Silvester-Ausschreitungen berichtet, "obwohl die vor dessen Haustür stattfanden". Kritik an der eigenen Partei wollte man nicht gelten lassen. Foto: Dorn

Weinheim. (web) Martin Hess und Malte Kaufmann haben nichts ausgelassen. Die Bundestagskandidaten der "Alternative für Deutschland" (AfD) hatten am Mittwochabend ins Alte Rathaus eingeladen, wo sie vor gut 60 Zuhörern Angela Merkel, die "Altparteien", die etablierten Medien und die Gegendemonstranten unter Verbal-Beschuss nahmen. Im Mittelpunkt aber stand das Thema "Innere Sicherheit" - das für die AfD untrennbar mit dem Thema "Migration" verbunden ist.

Vor dem Saal buhten, schimpften und pfiffen junge Gegendemonstranten jeden der Eintretenden aus. Wer es wagte, einen Blick aus dem Fenster zu werfen, bekam mehrere erhobene Mittelfinger gezeigt. Die AfD-Kandidaten konnten und wollten das nicht ignorieren. "Wenn man mit seinen Kindern eintritt und so beschimpft wird, ist das keine Diskussionskultur, sondern eine Schande", rief Kaufmann den applaudierenden Besuchern zu - um dann der Enttäuschung über die CDU im Allgemeinen und die Kanzlerin im Besonderen freien Lauf zu lassen.

Angela Merkel habe mehrfach das Grundgesetz gebrochen, so Ex-CDU-Mitglied Kaufmann, der jetzt als Wahlkreiskandidat für die AfD antritt. Merkel öffne die Grenzen für "unkontrollierte Migration", peitsche strittige Euro-Rettungsprogramme durchs Parlament, gliedere die Frage der Rechtmäßigkeit von Meinungsbeiträgen im Internet an Privatunternehmen aus und definiere "jeden, der hier lebt", als Bestandteil des Volks, so Kaufmann weiter. Unter dem zunehmenden Applaus des Publikums echauffierte er sich über Berufspolitiker, deren Leben zwischen "Kreißsaal, Hörsaal und Plenarsaal" verlaufe. Kritik an der AfD wollte er nicht gelten lassen: Medien-Berichte über rechtsextremistisches Gedankengut in der Partei seien eine "Leier, die nicht stimmt".

Ein wiederkehrendes Muster war der stete Rückbezug auf Flüchtlinge, Migration, Minderheiten: Mit zu wenig Kindergeld für Familien, zu vielen prekären Jobs und zu vielen armen Rentnern führte er eine Reihe von sozialen Missständen auf - ohne länger darauf einzugehen. Stattdessen nannte er gleich den nächsten "Missstand": "immer mehr Moscheen", "immer mehr Angst vor Salafismus". Auf die Forderung nach einer Senkung der Mehrwertsteuer zugunsten von Familien folgte die Behauptung, die "unkontrollierte Migration" koste 20 Milliarden Euro im Jahr, die dem "eigenen Volk" fehlten.

Der große Rundumschlag war aber noch nicht vollendet: Martin Hess, Polizeibeamter, Polizeidozent und innenpolitischer Experte seiner Partei, schwitzte am Ende seiner Rede vor Wut und Verve. Hess kandidiert im Wahlkreis Ludwigsburg, steht auf Platz 7 der Landesliste - und will das gängige, "relativierende" Bild vom Zustand der inneren Sicherheit im Land korrigieren, wie er sagt. "Ohne Merkels Politik hätte es die Anschläge von Berlin und Hamburg in dieser Form nicht gegeben." Dass sein Dienstherr ihn zur parteipolitischen Zurückhaltung aufgefordert haben soll, davon war an diesem Abend wenig zu spüren. Das "unkontrollierte Einsickern" junger Moslems über die Flüchtlingsrouten habe die Gefährder-Zahlen in ungeahnte Höhen getrieben, sagte er.

Als Unsinn empfinde er die Behauptung, man lasse sich seine Art zu leben nicht kaputtmachen: "Unsere Art, Feste zu feiern - mit Pollern, Polizeikräften und finanziell überforderten Veranstaltern - hat sich längst geändert."

"Ein Helmut Schmidt hat sich nicht mit Terrorismus im eigenen Land abgefunden. Aber damals waren die Spitzen-Politiker selbst das Ziel, nicht Menschen wie Sie und ich." Wenig Verständnis zeigte er für Flüchtlinge, die die schiere Not nach Norden treibt: "Um uns herum gibt es nur sichere Länder. Wer trotzdem illegal hierher kommt, ist Wirtschaftsflüchtling." Aber die Politik habe aus Angst vor unschönen Bildern an der Grenze nicht gehandelt. Bis zu "1,5 Millionen" Menschen im Familiennachzug von Kriegsflüchtlingen, Kinderehen in Migrantenfamilien, No-go-Areas in Großstädten: Das Land, in dem sein Sohn aufwachse, werde nicht mehr wiederzuerkennen sein.

Mit betroffen vom Rundumschlag: die Mehrheit der hier lebenden Muslime. "Kaum öffentliche Distanzierung vom islamistischen Terror, aber wenn der Prophet beleidigt wird, kommen Zehntausende zur Demo." Hess’ Forderung: ein Staat, der durchgreift. Polizisten, die sich Respekt verschaffen. Gefährder, die abgeschoben oder festgesetzt werden.

"Sie können weiter Altparteien wählen, aber Sie werden Ihren Kindern Rechenschaft ablegen müssen!", rief er. Stehende Ovationen im Saal. Draußen pfiffen die Demonstranten weiter.