Von 9 bis 14.15 Uhr wurde am Dienstag die Deutsch-Klausur geschrieben, als erste von vier schriftlichen Prüfungen an den allgemeinbildenden Gymnasien. Im Carl-Benz-Gymnasium gab’s für die Prüflinge flotte Sprüche und gute Wünsche. Foto: Beckmann

Von Silke Beckmann

Neckar/Bergstraße. "Bitte Ruhe - Abitur": Mitten in der Aula des Carl-Benz-Gymnasiums stand am Dienstagmorgen das Schild, das die anderen Schüler um Rücksichtnahme bat. Mit dem Fach Deutsch starteten die Zwölftklässler der allgemeinbildenden Gymnasien in ihre Abiturprüfungen.

Dass ihnen dafür sämtliche Daumen gedrückt wurden, bewiesen wieder einmal die kreativen Plakate im Eingangsbereich: "Schni-schna-schnappi - schnapp dir dein Abi" war darauf zu lesen, "Auf die Plätzchen, fertig, los! Du backst das", oder "Spielend leicht durchs Abi" neben dem Bild eines Cellos.

Die Aufgaben waren erstmals auf einem USB-Stick ausgeliefert worden und mussten am frühen Morgen ausgedruckt werden. In den Jahren zuvor wurden die Prüfungen bereits ausgedruckt an die Schulen verschickt. Doch 2018 wurde in Niedersachsen ein Tresor mit den Mathe-Aufgaben geknackt, in mehreren Bundesländern mussten sie daraufhin ausgetauscht werden.

Berufsbildende Gymnasium sind schriftlich schon durch

Zu den Schwerpunktthemen im Fach Deutsch gehörten in diesem Jahr neben Lyrik die Klassiker Goethes "Faust I", Hesses "Steppenwolf" und "Der goldne Topf" von E.T.A. Hoffmann. Die ersten Ladenburger Prüflinge, die sich nach knapp fünf Stunden in der Aula einfanden, hatten sich jedoch für andere Themen entschieden: "Damit hab ich gar nicht gerechnet", sagte Selina, die einen Essay zur Fragestellung "Was darf Satire? Alles?" geschrieben hatte: "Auf jeden Fall ein interessantes Thema." Während Tim und Max jeweils einen Zeitungstext zur deutschen Debattenkultur erörtert hatten. "War in Ordnung", befand Max knapp.

An den allgemeinbildenden Gymnasien im Rhein-Neckar-Kreis werden dieses Jahr fast 8600 Schüler geprüft. Davon sind es in Schriesheim 80 am Kurpfalz-Gymnasium und 40 am Heinrich Sigmund Gymnasium.

In Weinheim sind am Werner-Heisenberg-Gymnasium 105 Schüler zu den Abiturprüfungen zugelassen. Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium sind es 91, am Privatgymnasium Weinheim 46. Wie viele Prüflinge es am Carl-Benz-Gymnasium in Ladenburg sind, darüber gab das Sekretariat der Schule keine Auskunft. Erst wenn die Ergebnisse feststehen, werde die Zahl der erfolgreichen Absolventen bekannt gegeben, hieß es auf Anfrage.

Für die Gymnasiasten geht es am heutigen Donnerstag weiter mit den Fächern Spanisch, Italienisch und Portugiesisch. Am Freitag folgt Mathematik. In der kommenden Woche stehen dann von Montag, 6., bis Freitag, 10. Mai, die anderen Fächer wie Biologie, Chemie, Geschichte, Latein, Englisch oder Französisch an. Die mündlichen Prüfungen folgen schließlich vom 1. bis 9. Juli.

Während die Schüler an den allgemeinbildenden Gymnasium also noch einige Zeit schwitzen, ist die schriftliche Prüfungsphase an den beruflichen Gymnasien bereits abgeschlossen. In Weinheim können junge Menschen an allen drei Berufsschulen das Abitur ablegen. Dies sind die Hans-Freudenberg-Schule (Technik), die Johann-Philipp-Reis Schule (Wirtschaft) sowie die Helen-Keller-Schule (Soziales). Ihre mündlichen Prüfungen finden vom 1. bis 10. Juli statt.