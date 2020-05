70 Sitzplätze waren vorbereitet, rund 50 Gläubige verteilten sich in den Bänken, als Pfarrer Joachim Dauer (Mitte, hinten) in die Kirche schritt. Foto: Kreutzer

Von Diana Deutsch

Weinheim. Eine katholische Messe in Coronazeiten – das hat etwas von der Noblesse eines eleganten Hotels. Man fühlt sich empfangen, wahrgenommen und umsorgt. Und hat trotzdem Raum und Luft in Überfülle. So jedenfalls war es am Sonntag in der Pfarrkirche St. Marien in der Weinheimer Weststadt, wo die Katholiken nach acht Wochen endlich wieder Eucharistie feiern dürfen. 70 Plätze sind vorbereitet, 50 Gläubige haben sich in die Kirche gewagt. "Sie sind die Pioniere", ruft Pfarrer Joachim Dauer ihnen zu. "Gemeinsam wollen wir erkunden, wie wir alle Vorschriften genau einhalten und trotzdem schöne Gottesdienste feiern können."

Anonymität wird es vorerst in den Gottesdiensten des Erzbistums Freiburg nicht mehr geben. Wegen des stark reduzierten Platzangebots in den Kirchen sollte man sich im Pfarrbüro für die Messe anmelden, damit man auch garantiert teilnehmen darf. Das gehe schnell und unbürokratisch, betonten alle. Und es hat den Vorteil, dass man mit Namen begrüßt wird.

Auf dem weiten Vorplatz von St. Marien jedenfalls sitzt Sonntag eine Concierge hinter einem Tischlein, die jeden Ankömmling willkommen heißt. Wie im Hotel. Wer nicht angemeldet ist, darf trotzdem mitbeten. Weil der Premiere-Gottesdienst nicht ausgebucht ist. Ob das in Zukunft allerdings noch so sein wird, ist fraglich. Vermutlich sinkt die Schwellenangst von Woche zu Woche.

Freundliche Pfarrgemeinderäte geleiten die Gläubigen an ihre Plätze. Die Reihen werden akribisch von vorne nach hinten gefüllt. Damit niemand über den anderen hinwegsteigen muss. St. Marien ist eine weitläufige Kirche aus den 1960er-Jahren. Sie besitzt durchgehende Kniebänke, durch den Mittelgang voneinander getrennt. Auf jeder Seite gibt es pro Reihe drei markierte Sitzplätze, jede zweite Bankreihe bleibt leer.

"Das Erzbistum Freiburg schreibt einen Mindestabstand von zwei Metern vor", erläutert Joachim Dauer. Das ist mehr, als das Land verlangt. Familien und Paare dürfen zusammensitzen, sofern sie dies bei der Anmeldung angegeben haben. Damit ja niemand das Abstandsgebot auch nur für eine Sekunde vergisst, kleben überall riesige rote Buttons am Fußboden. Eine Mundschutzpflicht gibt es für Kirchen nicht, wohl aber eine Empfehlung. In St. Marien trägt etwa ein Drittel der Gläubigen Masken während des Gottesdienstes. Zu den Ministranten: Dem Priester am Altar dürfen sie momentan nicht mehr assistieren. Dafür fallen ihnen andere Aufgaben zu. In St. Marien desinfizieren sie jedem Teilnehmer des Gottesdiensts beim Eintritt die Hände. Freundlich, professionell, hilfsbereit. Wie im Nobelhotel.

Nach jedem Gottesdienst reiben fleißige Hände dann auch alle Kirchenbänke mit Desinfektionsmittel ab. Die Weihwasserbecken bleiben leer, die Kollektenkörbchen stehen auf einem Stuhl am Ausgang, der Friedensgruß entfällt, Gebetsbücher liegen keine aus. Die braucht man auch nicht, denn Lieder dürfen während des Gottesdiensts nicht gesungen werden. Das ist für die Gläubigen eine schmerzhafte Einschränkung, vor allem jetzt, in der Osterzeit. Es tut weh, wenn die Orgel die österlichen Jubellieder intoniert, die Gemeinde aber schweigen muss. Immerhin sind gesungene Antwortverse möglich. "Drei kleine Gesänge pro Gottesdienst sind erlaubt", erläutert Joachim Dauer.

Bleiben noch die beiden heikelsten Punkte einer Eucharistiefeier in Corona-Zeiten: die Wandlung und die Austeilung der Kommunion. In Weinheim liegen die Hostien während der Wandlung in einer Schale mit geschlossenem Deckel. So wird sichergestellt, dass kein Tröpfchen sie trifft, wenn der Priester die Wandlungsworte spricht. Joachim Dauer desinfiziert sich zur Sicherheit noch einmal die Hände, ehe er die Kommunion austeilt.

Abendmahl auf Abstand

Richtig hübsch gestaltet ist in St. Marien der "Abstandhalter" zwischen Priester und Gläubigen bei der Kommunion. Die Ministranten stellen einen kleinen Tisch vor die Treppenstufen zum Chorraum und dekorieren ihn mit Tuch und Leuchtern. Die Gläubigen stehen vor diesem "kleinen Altar" (Dauer), der Priester dahinter. Beide strecken die Arme weit aus, die Hände berühren einander nicht.

Für den Ausgang gibt es Verkehrsregelungen. "Wir haben alles getan, um zu verhindern, dass man einander entgegenkommt", so Dauer. Ihm ist es arg, die Gläubigen darum bitten zu müssen, sofort nach Hause zu gehen: "Ohne den kleinen Plausch, der uns ja wichtig ist." Auf dem Kirchenvorplatz entsprechen alle dieser Bitte. Eine Ecke weiter jedoch …