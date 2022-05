Weinheim/Viernheim. (pol/mare) Ein neuer E-Porsche ist bei einem Unfall auf der Autobahn A659 am Freitagmittag total beschädigt worden.

Entgegen der ersten Informationen ereignete sich der Unfall laut Polizei zwischen Mannheim und Weinheim kurz nach der Anschlussstelle Viernheim-Ost in Richtung Weinheim.

Ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer war am späten Freitagvormittag auf der A659 von Mannheim in Richtung Weinheim unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Viernheim-Ost setzte er gegen 11.30 Uhr zum Überholen an und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er einen 22-jährigen E-Porsche-Fahrer, der seinerseits auf der linken Spur in Richtung Weinheim unterwegs war.

Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurden diese total beschädigt und beide Fahrer schwer verletzt. Sie wurden mit zwei Rettungswagen in Heidelberger und Mannheimer Kliniken gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf weit über 100.000 Euro.

Die Fahrbahn in Richtung Weinheim ist seit 12.45 Uhr wieder komplett frei.

Update: Freitag, 13. Mai 2022, 13.02 Uhr