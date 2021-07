Von Micha Hörnle

Bergstraße-Neckar. Endlich sind sie da, die Ergebnisse der Lärmmessungen am sanierten Abschnitt der A 5. Und das Interesse, nicht nur das der Medien, war groß: Auch die Bürgermeister der betroffenen Kommunen an der Bergstraße waren im Schriesheimer Rathaus zusammengekommen, um sich anzuhören, was die Autobahngesellschaft zu sagen hatte. Kurz gefasst: Der neue Beton ist nicht lauter als der alte Asphalt; und bei seinem Einbau gab es auch keine Fehler oder Beanstandungen.

Für den Weinheimer OB Manuel Just hat sich die Autobahngesellschaft "viel Mühe gegeben, die Sorgen der Betroffenen ernstzunehmen" und habe dabei "viel Aufwand betrieben". Die wissenschaftlichen Erkenntnisse geben es nicht her, zu behaupten, dass die Autobahn nun lauter sei als vorher. Er halte die Erklärung für plausibel, dass sich die Anwohner daran gewöhnt hätten, dass es während der Bauzeit relativ leise gewesen sei – um nachher umso überraschter und empfindlicher zu reagieren. Allerdings glaube er den Menschen durchaus, dass es lauter geworden sei: "Das ist eine Frage der Referenz."

Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz findet die Messmethoden "eindrücklich". Auch er neigt der Erklärung zu, wonach die höhere Lärmbelastung eher psychologische Ursachen habe: "Das hat etwas mit selektiver Wahrnehmung zu tun." Er meint: "Aus behördlicher Sicht sieht man keine Versäumnisse. Der Eindruck, dass es ein Versteckspiel bei der Veröffentlichung der Ergebnisse gegeben hat, ist nicht zu halten. Man muss die Zahlen zur Kenntnis nehmen."

Auch für Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer sind "die Fakten, die uns präsentiert wurden, sehr eindeutig". Er ist nun "gespannt, was die Anwohner sagen", denn die Vorstellung der Messergebnisse für die breite Öffentlichkeit fand erst am Montagabend per Videokonferenz statt. Und auch für ihn sei es plausibel, wenn man einmal mehr Lärm festgestellt habe, dann sei man "wesentlich empfindlicher". Allerdings appellierte er zugleich an die Autobahngesellschaft, ein Tempolimit zwischen Weinheim und Heidelberg einzurichten. Denn dort, wo es gelte, wie am Autobahnkreuz Heidelberg, sei es deutlich leiser. Das Nachsehen hätten dann die Anwohner an der Bergstraße, wenn man ab Heidelberg in Richtung Norden wieder sein Auto wieder beschleunigen kann – und entsprechend lauter werde es dort. Seinem Appell versagte sich allerdings die Autobahngesellschaft, denn die Hürden für ein Tempolimit seien zu hoch, und die Messergebnisse geben das nicht her.

Hirschbergs Bürgermeister Ralf Gänshirt erkannte an, dass man bei der Autobahngesellschaft "Transparenz eingefordert habe, und das wurde auch eingehalten". Allerdings hätte er es – wie auch sein Gemeinderat – gern gesehen, wenn die Autobahngesellschaft auch auf dem alten Asphaltbelag bei Hirschberg separat gemessen hätte. Denn zwischen Ladenburg, Schriesheim und dem Autobahnkreuz Weinheim soll ab August die Sanierung der Fahrbahn starten – und die Hirschberger fürchten ähnliche Probleme wie gerade in Schriesheim. "Man sollte den Status quo noch engmaschiger erheben", so seine Forderung. Allerdings hatte diesem Ansinnen Robert Zimmermann von der Autobahngesellschaft eine Absage erteilt: Bei den jetzigen Messungen habe man ja schon die Rollgeräusche auf dem alten Asphalt erfasst, da bringe eine neue Messung, wenn auch bei Hirschberg, nichts.

Auch SPD-Landtagsabgeordneter Sebastian Cuny, in dessen Wahlkampf der A 5-Lärm ein zentrales Thema war, lobte, dass die Messergebnisse "sehr transparent präsentiert wurden". Und doch gehe für ihn die Ursachenforschung weiter: Denn was könnten weitere Faktoren sein, wieso die Anwohner jetzt über mehr Lärm klagen: Hat es etwas mit der Kreisstraße zu tun? Oder mit den neuen Betongleitwänden, die den Schall nach Schriesheim reflektieren? Und natürlich will er die Entwicklungen beobachten, wenn der Seitenstreifen befahren werden soll – etwas, womit sich Höfer "schwer tut", denn dann steige die Lärmbelastung noch mehr.

Für den Experten Zimmermann indessen kamen die Ergebnisse der Messungen nicht unerwartet, "dazu bin ich zu lange im Geschäft". Den Vorwurf, die Autobahngesellschaft habe beim Ingenieurbüro die von ihr gewünschten Ergebnisse "bestellt", weist er weit von sich: "Da wurde nach Normen und Vorschriften gemessen, das hätte jedes andere Büro genauso gemacht. Wenn nun herauskommen würde, dass man sich nach irgendwelchen gewünschten Vorgaben gerichtet hätte, wäre das Büro nicht mehr glaubwürdig." Und natürlich hätte er die Daten genauso präsentiert, wenn herausgekommen wäre, dass es nach der Sanierung lauter gewesen wäre als vorher.