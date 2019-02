Weinheim. (pol/van) Weil ein Sattelzugauflieger offenbar nicht ordnungsgemäß abgestellt und gesichert worden war, ist es am Freitagmorgen gegen 1.40 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Sattelzug auf dem Parkplatz Wachenburg der A5 gekommen. Das berichtet die Polizei.

Der 55-jährige Auto-Fahrer konnte sich nach Angaben der Beamten selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde nur leicht verletzt. Der Rastplatz wurde während der Unfallaufnahme in Richtung Darmstadt für knapp zwei Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in einer Höhe von circa 50.000 Euro.

Das Autobahnpolizeirevier Mannheim hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.