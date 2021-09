A5 bei Hirschberg. (pol/rl) Eine große Ölspur sorgte am Sonntagabend für eine mehrstündige Vollsperrung der Autobahn A5 in Richtung Darmstadt. Das teilte die Polizei mit. Die Sperrung zwischen Hirschberg und Weinheim dauerte von 18.10 bis 22.50 Uhr. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Hirschberg auf die umliegenden Straßen abgeleitet.

Betroffen von der Ölspur war auch der L541-Kreisverkehr an der Einfahrt zum Gewerbegebiet "Im Rott". Auch diese wurde gesperrt.

Aus einem bislang nicht näher beschriebenen Fahrzeug war am Abend nach einem technischen Problem Öl ausgelaufen. Auf der Fahrt vom Gewerbegebiet zur Autobahn verteilte sich das Öl auf der Fahrbahn, sodass eine Sperrung für die Reinigung erforderlich wurde. Die Polizei konnte den Verursacher der Ölspur mittlerweile feststellen.

Die umfangreichen Reinigungsarbeiten auf der Autobahn waren gegen 22.50 Uhr beendet. Danach wurde die A5 wieder freigegeben. Der Kreisverkehr auf der Landesstraße L541 war ab 23 Uhr wieder befahrbar.

Da die Sperrung umfangreich ausgeschildert worden war, kam es der Polizei zufolge nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Update: Montag, 6. September 2021, 2.30 Uhr