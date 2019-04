Hemsbach. (pol/mün)

Mit schweren Verletzungen musste ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mann hatte sich mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn A5 bei Hemsbach überschlagen. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Weinheim.

Für den Notarzt eines Rettungshubschraubers musste die A5 in Richtung Süden von 16.30 bis 17 Uhr komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Auf der Gegenspur Richtung Darmstadt sollen Schaulustige zwei Kilometer Stau verursacht haben.

Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Mannheim gebracht.

Während der Bergung des Fahrzeugs und der erforderlichen Reinigungsarbeiten blieb die Autobahn-Einfahrt auf die A 5 bis 17.25 Uhr gesperrt.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Autobahnpolizeirevier Mannheim.