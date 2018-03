Schloss, Park und Altstadt direkt vor der Wohnmobiltür: So macht mobiles Reisen auch in Weinheim Spaß. Foto: P

Weinheim. (rnz) Urlaub mit Wohnmobilen wird immer wichtiger - sowohl für die Wohnmobilisten selbst, als auch für die Urlaubsorte und -regionen, die mobil Reisenden Angebote machen wollen. Statistiken sagen, dass pro Tag und Wohnmobilstellplatz rund 75 bis 100 Euro Umsatz im Umfeld des Wohnmobilstandplatzes entstehen. Die Reisenden kaufen ein, gehen essen, nutzen Freizeiteinrichtungen. Je zentraler der Platz, desto mehr Umsatz bleibt in dessen unmittelbarem Umfeld. Deshalb bieten jetzt auch immer mehr touristisch ambitionierte Kommunen Wohnmobilstellplätze in zentraler Lage an. Weinheim auch.

Auf Anregung des Stadt- und Tourismusmarketings sind jetzt vier geräumige Wohnmobilstellplätze direkt am Schlosspark entstanden. Die Plätze sind für Touristen kostenlos; die Stadt achtet aber darauf, dass sie nicht von Dauerparkern in Wohnmobilen oder Autos genutzt werden.

Bereits in den ersten Wochen des noch zaghaften Frühjahrs sind die Stellplätze an der Schlossparkmauer häufig belegt; die Nummernschilder weisen Besucher aus ganz Europa aus. Der Standort mit Burgenblick ist extrem attraktiv, sagen Wohnmobilisten, weil er zentral liegt - in City-Nähe und nahe der "Grünen Meilen" - und trotzdem schön gelegen ist, in Sichtweite zum Schloss ein wahrlich fürstlicher Standort.

Während Weinheim weite Teile seines Alten Rathauses zur Anlaufstelle für Touristen ausbauen lässt, sei die Zweiburgenstadt jetzt auch in einem Trendsegment noch ein Stück weitergekommen, findet auch City- und Tourismusmanagerin Maria Zimmermann.