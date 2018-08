Weinheim. (keke) Gut sechs Stunden lang lockte am Wochenende wieder das einmal jährlich geöffnete größte Open-Air-Kaufhaus der Region: Und für den "Schülerflohmarkt" standen am Samstag Hunderte von Jugendlichen aus allen Weinheimer Grund- und Realschulen sowie Gymnasien freiwillig früher auf.

Die einen, die, wie Noah und Florian aus dem Werner-Heisenberg-Gymnasium, der Volksweisheit "Früher Vogel fängt den Wurm" folgten, die anderen, wie Melanie, Janina und Dora, weil für sie noch vor Mittag "die kühlen Fluten des Waidsees" lockten.

Und so schleppten schon lange vor dem offiziellen Verkaufstermin Väter randvoll gepackte Umzugskisten und zogen nicht weniger bepackte Mütter rollendes Gepäck hinter sich her.

Der erste Engpass wartete an der Durchfahrt zum Obertor. Gerade noch so viel Platz herrschte an den links und rechts nahtlos aneinander drapierten Ständen, dass eine knappe Kinderwagenbreite ein Durchkommen erlaubte. Nicht weniger gefragt war der kühlende Schatten unter der breit ausladenden und zur Schnäppchenjagd einladenden großen Libanon-Zeder. Hier hatte auch der große Plüsch-Knuddel-Elefant von Noah aus der Hohensachsener Sepp-Herberger-Schule sein Plätzchen gefunden.

Und wenn schon Fußball, so wartete nur knapp elf Meter weiter davon entfernt das "Fußball-Tor-Set" von Joris aus der Albert-Schweitzer-Schule auf gezielte Torschüsse eines Neubesitzers.

Überraschend viele Waveboards, mal mit und mal ohne blinkende Beleuchtung der Räder ("Da müssen nur neue Batterien rein") standen in starker Konkurrenz zu Barbie- und "Hello Kitty"-Puppen. Von seinem Playmobil-Piratenschiff wollte sich Lukas aus der Friedrich-Realschule trennen.

Zu so früher Stunde war seine Preisvorstellung für viele der Interessenten allerdings noch viel zu hoch. "Ich komme später noch einmal vorbei", machte einer der Kaufinteressenten dem 12-Jährigen dennoch Hoffnung auf das Geschäft seines Lebens. Wohl wissend darum, dass mit zunehmender Dauer auch auf Flohmärkten die Preise meist in den Keller rutschen.

Wer will auch schon den ganzen Krimskrams wieder mit nach Hause schleppen? Einige ganz Clevere wie Mama Claudia und Tochter Kerstin aus der Weststadt machten aus der Not eine Tugend und boten am Ende Kisten einschließlich ihres Inhalts zum Verschenken an.

Ein "Bollerwagen für den nächsten Vatertagsausflug" ließ einen schon etwas gesetzter wirkenden Herrn nach kurzem Feilschen sein Portemonnaie zücken. Und auch bei einem im Doppelpack angeboten "Heildampf-Inhalator" und "Pasta-Maker" wurde man sich vor und hinter der Tapeziertisch-Verkaufstheke schnell handelseinig.

"Legosteine kiloweise" blieben dagegen bei Hasan bis zum Schluss Ladenhüter. Ein achtteiliges Angebot von "Gregs Tagebüchern" ("Nur einmal gelesen") zum Schnäppchenpreis ließ Corinna schwach werden: "Nicht für mich, aber für meine kleine Schwester", so die Bonhoeffer-Schülerin.

Ob das fast unbenutzte Welpen-WC "Puppy Potty" noch einen Käufer fand, und die Suche einer Mama nach einem "Laser-Schwert" von Erfolg gekrönt war, bleibt im Dunkeln.

Ebenso charmant wie erwähnenswert waren Wakako, Mika und Keiko aus Laudenbach. Das Trio bot, wie auf der Preistafel zu lesen war, "Prezeln mit Butter und Käse", "Reißbälchen" á la "Origiri" sowie wahlweise "Eiskaffee" oder "heiseren Kaffee" feil. Der allerdings ebenso wenig heiß blieb wie die Waffelbäckerei kalt, weil der Stromanschluss nicht funktionierte.