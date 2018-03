Hirschberg/Frankfurt. (wabra) Vor einem Jahr stand in Hirschberg ein ganz besonderes Projekt im Rampenlicht: "Echte Kinderrechte" war der Titel des Musicals, das durch Initiative von Rektor a. D. Volker Schneider in Leutershausen veranstaltet werden konnte. Über 200 Kinder der Hirschberger Grundschulen aus Großsachsen und Leutershausen, zusammen mit den "Ohrwürmern" führten unter der Leitung von Henriette Götz dieses Musical in der Karl-Drais-Schule im Mai 2012 auf.

Gestern dann ein großer Tag für die Mitwirkenden: Sie erfuhren in der Frankfurter Paulskirche das Ergebnis des UNICEF-Junior-Botschafter-Wettbewerbs. Ein toller Erfolg war es für die Hirschberger: Mit ihrer Bewerbung erfuhren sie die Anerkennung der Juroren und gewannen den ersten Preis beim Chorwettbewerb. Christian Frank, Vorsitzender der Deutschen Chorjugend, würdigte das Musical-Projekt als "eine herausragende Gesamtleistung der Kinder und aller Mitwirkenden". Neben einer Urkunde werden alle Kinder ins Kino eingeladen. Mit dabei ist die Nachwuchsschauspielerin Sophia Münster (Film "Hanni und Nanni").

Große Freude kam bei den Hirschbergern auf, als verkündet wurde, dass sie auch noch den UNICEF Online-Voting-Preis erhalten. Vivian Paul vom Circus Roncalli lud den großen "Ohrwürmer"-Chor zu einer Zirkusvorstellung eingeladen.

Von allen "Votings" erhielten die Hirschberger über 50 Prozent für ihr Musicalprojekt, das heißt über 1500 Stimmen (von 3000 abgegebenen) gingen an die Kinder aus der Bergstraßengemeinde. Da kam auch bei Bürgermeister Manuel Just und Projektleiter Volker Schneider große Freude auf.

Eine umfassende Videodokumentation über das Gesamtprojekt und eine Video-Präsentation für die Hilfsorganisation UNICEF hatte Walter Brand produziert. Zusammen mit einer Projektbeschreibung wurde das gesamte Material im März 2013 bei UNICEF eingereicht. Eine 16-köpfige Jury befand, dass die Aufführung und das Engagement aller am Musicalprojekt beteiligten, eine besondere Würdigung erhalten sollte. Aus diesem Grund wurde dann der große Hirschberger Schulchor zur Preisverleihung in die Paulskirche nach Frankfurt eingeladen. Mit zwei Omnibussen und 100 Schulkindern im "Gepäck" war man nach Frankfurt gefahren. Nach dem musikalischen Auftakt des großen Hirschberger Schulchors in der Paulskirche, der den Titel "Echte Kinderrechte" sang, folgte die Bekanntgabe der Gewinner 2013.

Ausgezeichnet wurden Projekte, die sich besonders für Kinderrechte stark gemacht hatten. Insgesamt hatten sich über 25 000 Kinder und Jugendliche an Junior-Botschafter-Aktionen bundesweit beteiligt. Das Rennen in diesem Jahr machte die Montessori-Hauptschule in Düsseldorf, die sich mit ihrer "Schoko Fair"-AG mächtig ins Zeug gelegt hatte. Durch das Programm führte KIKA-Moderator und Sänger Ben. Als Schirmherr des Wettbewerbs fungierte Reporter und Moderator Willi Weitzel.