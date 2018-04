Auf dem Feld an der Ladenburger Straße wird sich bald etwas tun. Hier kommt die Containeranlage für 48 Flüchtlinge hin. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. In der Ladenburger Straße wird sich bald etwas tun: Am 27. März soll es mit der Erschließung des Areals für die Flüchtlingsunterbringung losgehen. Das sagte Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt auf RNZ-Anfrage. Hier, an der Ecke Ladenburger/Mannheimer Straße, wird die Gemeinde Container aufstellen lassen, die Platz für 48 Flüchtlinge bieten.

Voraussichtlich ab Mitte April, je nach Witterung, sollen jene aufgebaut werden. In diesem Zusammenhang sind umfassende Bauarbeiten notwendig wie die Installation einer Pelletsheizung. "Daher gehen wir davon aus, dass die Container voraussichtlich im Juni bezugsfertig sein werden", erläuterte Gänshirt.

Ob dann auch gleich die Flüchtlinge einziehen, woher sie kommen und wie viele es am Anfang sein werden, konnte der Hauptamtsleiter nicht sagen. "Die Zuweisung erfolgt dann über das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises", so Gänshirt weiter.