Hirschberg-Leutershausen. (wabra/ans/nip) Eine Gemeinde ist in Trauer: Am Sonntag verstarb überraschend durch einen tragischen Unfall Schlossherr Adalbert Graf von Wiser im Alter von 83 Jahren. Lässt man sein Leben Revue passieren, gerät man ins Staunen über so viel Energie und Engagement. Wie seine Vorfahren war auch Adalbert Graf von Wiser bodenständig und großzügig.

Er wurde am 24. Mai 1931 in Karlsruhe geboren. Nachdem er von dort nach Leutershausen gekommen war, besuchte er das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg. Das Abitur legte er aber im Internat Salem ab, eine landwirtschaftliche Ausbildung absolvierte er in einem Betrieb in Niedersachsen. Später schloss er sein Studium an der Universität Bonn als Diplom-Landwirt und eine Ausbildung im Bankwesen erfolgreich ab.

Aus der Ehe mit seiner Frau Gisela im Jahr 1958 gingen die Tochter Benedicta sowie die Söhne Ferdinand-Andreas und Clemens hervor. Adalbert Graf von Wiser lebte und arbeitete seitdem in Leutershausen, wo er auf dem "Rotthof" Gemüse, Obst, Zuckerrüben und Getreide produzierte. Dem Hof angegliedert war eine Hühnerfarm mit dem Schwerpunkt der Eierproduktion. Die ans Schloss angrenzende Gärtnerei wurde vor über 40 Jahren aufgelöst. Aus Leutershausen wollte Graf von Wiser nicht mehr weg. Unvorstellbar für ihn. "Ich bin ein Heimtier", sagte er einst der RNZ-Redakteurin mit seiner humorigen Art.

An erster Stelle stand für ihn der Kontakt mit Menschen. Neben der Bewirtschaftung des eigenen landwirtschaftlichen Betriebes engagierte sich Graf von Wiser in zahlreichen Ehrenämtern. Hierfür erhielt er viele Auszeichnungen. Rund 20 Jahre hatte er den Vorsitz als Aufsichtsrat beim Blumengroßmarkt Mannheim inne. Ferner war er über viele Jahre Aufsichtsrat bei der Raiffeisenbank. Das Amt des Vorsitzenden übte er von 1988 bis 1998 aus. An der Bildung der früheren Raiffeisenbank Badische Bergstraße hatte er maßgeblichen Anteil. Im Jahr 2000 nahm der Graf die höchste Auszeichnung des Deutschen Genossenschaftsverbandes, die "Schulze-Delitzsch-Plakette", entgegen. Er war zudem ab 1978 Ehren- und Devotions-Ritter des Malteser Ritterordens und über 17 Jahre Diözesanleiter des Malteserhilfsdienstes der Diözese Speyer. Als passionierter Reiter gehörte Graf von Wiser dem Reiterverein Heidelberg an. Er engagierte sich auch im Rotary-Club Mannheim-Brücke, war unter anderem Ehrenmitglied und großer Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Leutershausen, des Männergesangvereins 1884 und der "Sängereinheit".

Im Jahr 1980 kandidierte er erstmals für die CDU im Gemeinderat; dem Gremium gehörte er bis 2004 an. In all den Jahren setzte er sich mit Herzblut für die Bürger und das Gemeinwohl ein.

Seine Verdienste würdigte die Gemeinde mit dem Goldenen Ehrenring. Im Jahr 2002 wurde Graf von Wiser mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Feuerwehr ehrte ihn mit der Goldenen Ehrennadel des Landesverbandes.

Glaube, Religion und das Engagement für die Kirche hatten eine große Bedeutung in seinem Leben. So war es für ihn und die gesamte gräfliche Familie ein große Freude, 2007 anlässlich des 100-jährigen Kirchenjubiläums Erzbischof Robert Zollitsch in ihrem Schloss empfangen zu dürfen. Mit dem plötzlichen Ableben von Graf von Wiser verliert die Gemeinde eine große Persönlichkeit, deren Wirken von tiefem christlichem Glauben geprägt war.

Bürgermeister Manuel Just war "geschockt", als er die Nachricht erhielt. Die gräfliche Familie sei für die Gemeinde eine Institution, etwas Besonderes. Graf von Wiser habe durch sein Wirken die Gemeinde jahrzehntelang mitgeprägt und mitgestaltet. "Wenn ein solcher Mensch gehen muss, ist es ein wahnsinniger Verlust", sagte Just.

"Sehr erschüttert" vom Tod des Grafen zeigte sich auch die Hirschberger CDU-Vorsitzende Uschi Pschowski: "Er war ein toller Mensch und hat uns immer unterstützt", erinnert sie unter anderem daran, wie er den Schlosshof für das CDU-Sommerfest zur Verfügung gestellt hat. "Er war freundlich, nett und menschennah", beschreibt sie ihn. Und er habe sich auch dadurch ausgezeichnet, dass er gerne Ansprechpartner war, vor allem auch für die jüngeren Gemeinderäte. Die CDU legte gestern bei ihrer Jahreshauptversammlung eine Schweigeminute ein.

Tief betroffen zeigte sich zudem CDU-Bundestagsabgeordneter Dr. Karl A. Lamers: "Er war eine einzigartige Persönlichkeit. Wir hatten viele wunderbare Gespräche, geprägt von Tiefgang und Aufgeschlossenheit. Ich war ihm persönlich sehr verbunden, war oft zugegen im Schloss und habe Staatsgäste mitgebracht. Sein plötzlicher Tod erschüttert mich zutiefst."

Die Beerdigung soll noch diese Woche stattfinden, der genaue Zeitpunkt stand gestern Abend noch nicht fest.