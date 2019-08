Weinheim. (pol/mare) Ein 80-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn leicht verletzt worden. Das meldet die Polizei.

Der Senior war kurz nach 9 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg am Multring in Richtung Cavaillonstraße unterwegs. Am Ende des Radwegs fuhr er auf den Gehweg. Am Bahnübergang versuchte er noch vor der kommenden Bahn - die Ampel zeigte bereits rot und das akustische Signal war an - die Gleise zu queren und touchierte dabei die Straßenbahn.

Daraufhin stürzte er nach rechts auf den Gehweg und zog er sich leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Versorgung seiner Verletzungen lehnte der 80-Jährige ab. An der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.