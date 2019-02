Weinheim. (pol/van) Ein Mann wurde am Samstag bei einem Einbruch in eine Minigolfanlage in der Waidallee auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei berichtet, soll ein Zeuge gegen 22.15 Uhr Einbruchsgeräusche sowie einen Schatten bemerkt und verständigte daraufhin die Polizei.

Von außen konnten Polizeibeamte des Reviers Weinheim feststellen, dass die Tür des Club- und Verkaufshauses durch Hebelspuren stark beschädigt war. Das Gelände wurde abgesperrt und mehrere Streifen zur Unterstützung angefordert.

Plötzlich kam der mutmaßliche Täter aus einem Gebüsch hervor und wollte flüchten. Der 27-Jährige wurde festgenommen. Ein Atemalkoholtest stellte bei ihm 1,28 Promille fest.

Der 27-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Laut Polizeibericht entstand bei dem Einbruch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.