Viernheim. (pol/rl) Ein misslungener Raubüberfall beschäftigte die Polizei am Sonntagnachmittag in Viernheim. Gegen 15.15 Uhr bedrohte ein 21-jähriger Viernheimer eine 26-jähriger Mannheimerin in der Entlastungsstraße West mit einem Wischmobstiel und fordert sie auf, ihm ihre Sachen zu geben.

Die 26-Jährige warf ihm daraufhin ihr Skateboard vor die Füße, auf dem der 21-Jährige ausrutschte. Daraufhin lief die 26-Jährige davon und verständigte die Polizei.

Die Beamten konnten den Täter wenig später im nahegelegenen Heinrich-Lanz-Ring festnehmen. Aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes, sei er eine Fachklinik eingeliefert worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Weitere Zeugen des Vorfalls können sich unter der Rufnummer 06252/7060 bei der Polizei melden.