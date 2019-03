Ladenburg. (pol/rl) In der Nacht zum Montag wurden in der Jahnstraße, der Scheffelstraße und der Bahnhofstraße die Lenkräder aus drei BMW fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Die Polizei vermutet, dass alle drei Diebstähle zusammenhängen.

Der Täter schlug an den Autos in der Bahnhof- und Scheffelstraße jeweils eine Scheibe ein. Wie der BMW in der Jahnstraße geöffnet wurde, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Der geschädigte Autohalter hatte gegen 4.10 Uhr die Alarmanlage seines BMW gehört, konnte aber zunächst nichts Verdächtiges feststellen. Erst als er am Montagmorgen in sein Auto einstieg, bemerkte er den Diebstahl des Lenkrades.

Die Diebstähle sollen zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 9.40 Uhr, stattgefunden haben. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, sollte sich beim Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444 melden.