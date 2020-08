Edingen-Neckarhausen. (pol/lyd) Zwischen Samstagabend, 22.30 Uhr, und Sonntagabend, 22:15 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter, bei einem Supermarkt in der Rosenstraße, die Scheiben einer Eingangstür ein und drangen so in das Gebäude ein, teilt die Polizei mit. Nachdem gegen 22.15 Uhr ein Alarm ausgelöst wurde, machten sich mehrere Streifenwagen auf den Weg zur Örtlichkeit. Ob diese Uhrzeit auch die Tatzeit ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Supermarkt und in den umliegenden Geschäften konnte die Polizei keine Täter mehr feststellen. Allerdings waren aus einem Tabakgeschäft Zigaretten im Wert von über 50.000 Euro gestohlen worden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen, unter der Telefonnummer 06203/892020 oder beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/93050, zu melden.