Der Club Genie & Wahnsinn von und mit Sebastian Krämer ist für zwei Tage zu Gast beim Chansonfest „schöner.lügen“ im Heidelberger Kulturfenster. Der Kabarettist und Liedermacher hat sich für Samstag, 16. März, 20 Uhr, und Sonntag, 17. März, 19 Uhr, einige Gäste eingeladen. An beiden Tagen sind der Schweizer Satiriker Andreas Thiel und die Musikkabarettistin Stefanie Kerker dabei. Am Samstag gesellt sich Liedermacher und Humorist Matthias Ningel dazu, am Sonntag Milan Otto mit seinen poetischen Songs. Karten kosten 18,60 Euro beim RNZ-Ticketservice.