Von Thomas Borchert

Ein Comeback reicht Håkan Nesser nach der jüngsten Krimipause über drei Jahre nicht, es müssen zwei auf einmal sein: Im «Verein der Linkshänder» erweckt der schwedische Bestseller-Autor seine Serienkommissare Van Veeteren und Barbarotti nach jeweils beachtlich langem Ruhestand zusammen zu neuem Leben. Erst ermittelt der inzwischen 75-jährige Van Veeteren in seinem von Nesser erfundenen fiktiven Land, das kräftig an die Niederlande erinnert. Gunnar Barbarotti, knapp zwei Jahrzehnte jünger, beginnt unterwegs in der Geschichte mit der Aufklärung eines anderen Falls im real existierenden Schweden. Nach und nach enthüllt sich bei steigender Totenzahl, dass beide es hier wohl mit ein und demselben Täter zu tun haben. Klar, dass sie einander vor der nicht so umwerfend überraschenden Aufklärung kennenlernen.

Håkan Nesser: Der Verein der Linkshänder, btb Verlag, München, 608 Seiten, 24,00 Euro, ISBN: 978-3-442-75815-9​. Foto: btb Verlag/dpa