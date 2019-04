Ann Sophie wird beim ESC in Wien Deutschland vertreten. Foto: Britta Pedersen

Ansonsten gelte für sie das Motto «Dabeisein ist alles», versicherte die 24-Jährige aus Hamburg, die als Nachrückerin für den abgesprungenen Sieger des Vorentscheids zum ESC reist. «Alleine jetzt dorthin zu fahren, ist mega.» In den deutschen Charts ist ihr Lied «Black Smoke» diese Woche neu auf Platz 29.

Selbst in New York, wo sie eine Schauspielausbildung machte, kenne man den ESC: «Ich finde es nach wie vor megacool, wenn Europa zusammenkommt, um Musik zu machen», sagte die Sängerin, die mit vollem Namen Ann Sophie Dürmeyer heißt. Die gebürtiger Londonerin tritt anstelle des eigentlichen Vorentscheid-Gewinners Andreas Kümmert an. «Ich fahre jetzt dahin und vertrete Deutschland. Aber ganz rational gesehen bin ich die Zweite.» Das sei aber nicht schlimm: «Zwei ist meine Lieblingszahl.»