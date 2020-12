Berlin (dpa) - US-Schauspieler Peter Dinklage, vor allem durch seine Rolle als Tyrion Lannister in der Fantasy-Serie "Game of Thrones" bekannt, übernimmt Medienberichten zufolge die Hauptrolle in der Neuinterpretation des Action-Comedy-Films "Toxic Avenger".

Der 51-Jährige soll in die Rolle von Toxie schlüpfen, der nach einem Giftmüll-Unfall als radioaktiver Superheld Bösewichte bekämpft, wie die Branchenblätter "Deadline" und "Variety" berichteten.

Regie führen soll demnach US-Schauspieler Macon Blair, der sein Regiedebüt mit dem Netflix-Film "Fremd in der Welt" gab. Das Original (deutscher Titel: "Atomic Hero") erschien in den 80er Jahren und genießt Kultstatus. Für ein Remake des Films war vor einigen Jahren auch Arnold Schwarzenegger Gespräch.

