Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Wenn alle alles voneinander wissen, jeder jeden bis in die letzte Gehirnwindung kennt und das gesamte Leben auch noch von Staats wegen überwacht wird, bleiben Phantasie, Leidenschaft und Glück auf der Strecke. Klare Sache, das wusste schon George Orwell in seinem 1949 erschienenen Roman "1984". Nicht weniger dystopisch und bereits 1920 erschienen ist "Wir", verfasst von dem russischen Revolutionär Jewgenij Samjatin.

Natascha Kalmbach, Leiterin des Heidelberger Jungen Theaters, hat den Stoff jetzt im Zwinger3 auf die Bühne gebracht. "Die gläserne Welt, von der Samjatin spricht, ist keine Besonderheit mehr. Das Leben scheint immer berechenbarer zu sein - zumindest suggeriert das die Digitalisierung -, und wir geben Freiheiten zu Gunsten einer vermeintlichen Sicherheit ab", erläutert die Regisseurin.

Eine streng geometrisch gegliederte Bühne, auf der durchsichtige Wohn-Quader hin- und hergeschoben werden, und an Astronauten erinnernde Uniformen (beides: Annette Wolf) machen sofort klar: Hier ist Ordnung Trumpf. Statt Namen tragen die Protagonisten Kürzel, Massoud Baygan in der Hauptrolle ist D-503. Als Konstrukteur des Raumschiffs "Integral" trägt er seinen Teil zum gesellschaftlichen Allgemeinwohl bei: Er wohnt nach Plan, lebt nach Plan und hat - ebenfalls nach Plan - Sex mit O-90 (Alina Müller). Da dürfen die beiden in ihrem gläsernen Kubus ein Rollo herunterlassen - garantiert aseptisch und völlig jugendfrei. Eine Mauer trennt ohnehin alle Bewohner vom Rest des Planeten, und der "Wohltäter des Einzigen Staates" - den man nie sieht, nur hört (Stimme: Andreas Uhse) - hat alles im Blick.

Doch als D-503 I-330, gespielt von Lea Wittig, kennenlernt, ist es mit seinem vermeintlichen Seelenfrieden vorbei. Denn die entschlüpft ihrer Uniform, plötzlich trägt sie ein rosa Flatterkleid und eine wallende Haarmähne. Doch damit nicht genug: Sie äußert auch noch Gedanken, die fremd, aufmüpfig und gleichzeitig ziemlich verlockend erscheinen. Zudem reicht sie ihrem ganz persönlichen Adam mal eben ein Äpfelchen. Alles klar?

Das Leben von D-503 gerät aus den Fugen. Plötzlich regen sich Gefühle in ihm, Fantasie und Sehnsucht brechen sich Bahn. Seine gläserne Welt bekommt Risse. "Krank" diagnostiziert der schnell herbeigerufene Arzt (Marcel Schubbe) lapidar und hat auch gleich einen Vorschlag zur Behebung des Problems: Die Seele, die sich da ungünstigerweise im Gehirn gebildet hat, muss schnell herausoperiert werden.

Massoud Baygan spielt sehr glaubwürdig den technokratischen Konstrukteur, der zwar in Konflikt mit seinen Emotionen gerät, aber trotzdem weiter am Raketenflugzeug arbeitet. Damit sollen nämlich auch die Lebewesen auf allen anderen Planeten mit den Segnungen des Einzigen Staates beglückt werden nach der Devise: Heil dem Wohltäter! Schließlich hebt "Integral" ab.

Natascha Kalmbach hat für ihre Inszenierung einen interdisziplinären Zugang gewählt. Wie schon in "Blutrote Schuhe" hat Francesca Imoda eindrucksvolle Choreographien einstudiert, Lukas Brehm und Jonas Pentzek steuern passende Musik bei. Jugendliche ab 13 Jahren dürfte die Thematik von "Wir" interessieren, fühlen sich doch Viele in diesem Alter zerrissen zwischen den anscheinend widersprüchlichen Wünschen nach Freiheit und Sicherheit. Darüber lässt sich auch in der Schule prima diskutieren. - Dem Premierenpublikums gefiel’s, nach 90 kurzweiligen Minuten spendete es herzlichen Applaus für eine wirklich coole Inszenierung.

Info: Die nächsten Vorstellungen sind am 11. April um 9.15 und um 11.30 Uhr. Weitere Termine und Karten unter www.theaterheidelberg.de