Mannheim. (lsw) Mit einer Fotoausstellung und einer Installation ist die Kunsthalle Mannheim am Freitag als eines der ersten Museen in der Metropolregion nach der Corona-Zwangspause wieder an den Start gegangen.

Museumschef Johan Holten begrüßte die ersten Besucher. Ihnen wird eine Ausstellung mit Schwarz-Weiß-Fotografien von Walker Evans aus dem Amerika der 1930er-Jahre und die Installation "On the Quiet" von Benjamin Appel und Carolina Perez Pallares geboten.

Einen Ansturm habe es auf das Museum nicht gegeben, sagte eine Sprecherin. "Es plätschert so dahin." Zu den Sicherheitsvorkehrungen des Hauses gehören das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Desinfektionsmittel für die Besucher und das Einhalten des Mindestabstands. Um den Besucherstrom kontrollieren zu können, gibt es einen vorgezeichneten Rundgang.