Von Benjamin Auber

Berlin. Mittlerweile haben viele Musiker, die etwas auf sich halten, eine Musical-Version ihrer Lieder auf die Bühne gebracht. Ob Abba, Udo Lindenberg oder Tina Turner. Oft klappt es, gute Songs in einer mehr oder weniger gelungenen Story aufleben zu lassen, doch bei Take That und "The Band", das im Berliner Theater des Westens Premiere feierte, misslingt dieser Versuch überwiegend.

Wir schreiben das Jahr 1993, viele Mädels mit Freundschaftsbändchen bekommen einen hysterischen Anfall, wenn sie "The Band" im Fernsehen sehen. So schmachten auch fünf Freundinnen, wie die verunsicherte Rachel (Maria Arnold), die selbstbewusste Debbie (Ruth Lauer), die glamouröse Heather (Jara Buczynski), die intelligente Zoe (Laura Saleh) und die sportliche Claire (Kristin Heil) die fünf Jungs aus Großbritannien an. Immerhin kommt die junge Gruppe spritzig und ausgeflippt rüber, vor allem Laura Saleh als Zoe kann überzeugen.

Ihre Situation ändert sich jedoch schlagartig, als Debbie bei der Rücktour von einem Konzert aus dem Leben gerissen wird. In diesem Moment fällt das Musical in eine schwermütige Phase, die das Ende überdauert. Vor allem dann, wenn sich die vier übrig gebliebenen Freundinnen nach 25 Jahren wiedertreffen und beschließen nach Prag zu fliegen, um ein Reunion-Konzert von "The Band" zu besuchen. Dann beginnt auch das Unheil seinen Lauf zu nehmen. So werden Extremitäten von einer Prager Statue abgebrochen, die Gruppe landet in der Zelle und die vier Frauen nehmen jedes Klischee mit, das die Mottenkiste zu bieten hat - stimmlich auch nicht gerade anregend.

Dennoch hat das Musical auch einige positive Elemente, die das Stück an manchen Stellen sehenswert machen. Lustige Videotexteinträge aus dem Jahr 1993 produzieren ein Schmunzeln auf dem Gesicht. Busfahrten in England und Prag (das Steuer jeweils auf der richtigen Seite), fügen sich gut ein, als "Back For Good" angestimmt wird. In der Version mit Frauenstimmen, wenn das ganze Ensemble auf der Bühne steht, durchaus außergewöhnlich gut.

Interessant ist auch, dass die Band kein einziges Wort spricht und die Geschichte der Mädels im Vordergrund steht. Vor allem als stille Helfer am Flughafen, als singende Statuen oder Flüsterer in ihren Köpfen. Auch der knorrige Dave (Daniel Rossmeisl), der in fast allen sonstigen Rollen (Hausmeister, Busfahrer, Techniker oder Flughafenmitarbeiter) schlüpft, offenbart mit Berliner Schnauze einen gewissen Witz.

Zu keinem Zeitpunkt hatte man allerdings das Gefühl, dass der Funke wirklich überspringt - außer bei einem Zuschauer-Block der hart gesottenen Take-That-Fans in der Mitte, die die Arme bei einigen Songs spontan hochrissen. Immerhin waren alle bekannten Songs mit an Bord. "Rule The World", "Pray", "Relight My Fire" oder "Shine" versprühten aber nicht diesen kraftvollen Esprit, weil entweder Choreografien kaum synchron waren oder es stimmlich an vielen Stellen haperte. Hier scheint leider nicht viel, obwohl eine übergroße Sonne bei "Shine" herauskam. Wenn klischeebehaftete Dialoge und der Versuch die Freundschaft als Hauptthema zu transportieren eher an eine hölzerne Schlagrevue erinnern, hilft auch das nur recht wenig.

"The Band", das im Oktober ans Deutsche Theater nach München wechselt, wird kein Kassenschlager werden. Die 16 mehr und weniger talentierten Darsteller können ein uninspiriertes Stück nicht retten, auch wenn es in Großbritannien ein großer Erfolg ist. Vielleicht sollte man auch nicht jedes Stück zwanghaft adaptieren und manches einfach auf der Insel lassen.