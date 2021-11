Mannheim. (RNZ) Die Lange Nacht der Stimmen im Capitol ist für ihre ausdrucksstarken Sängerinnen und Sänger bekannt. Das hauseigene Vocal-Ensemble All4Music mit Jeannette Friedrich, Sascha Ullrich und Anja Rüger präsentiert zum zehnjährigen Bestehen der Reihe in einem Best-of-Programm Musical- und Pop-Songs vom Feinsten. Begleitet werden sie dabei von Daniel Prandl am Flügel. Sarah Straub und Eva Jeanette Behrend stehen als Gastsängerinnen auf der Bühne.

Für Liedermacherin Sarah Straub gehört der Rhythmus der Musik zum Hier und Jetzt wie der Pulsschlag zum Herzen. In den vorherigen Jahren stand die Trägerin des Deutschen Rock- und Pop-Preises bei Festivals mit Größen wie The Hooters, Lionel Richie, Joe Cocker und Anastacia auf der Bühne. Nach zwei englischen Alben präsentiert sie nun Klassiker ihrer musikalischen Vorbilder wie Rio Reiser, Konstantin Wecker, Hannes Wader und Wolfgang Niedecken. Den einen oder anderen eigenen deutschen Titel wird sie bei der Langen Nacht der Stimmen ebenfalls vorstellen. Die in Heidelberg geborene Sängerin Eva Jeanette Behrend blickt auf zahlreiche Auftritte zurück und wirkt seit 2011 in der Capitol-Eigenproduktion "I want it all" mit. Seit 2017 schreibt sie eigene Songs, im September 2019 veröffentlichte sie zusammen mit einem Video den Song "Vom Vermissen".

Info: Mannheim, Samstag, 27. November, 20 Uhr, Capitol, Karten von 24 bis 28,40 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.