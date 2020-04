Von Stefan Otto

Berlin. Heute, nach der abendlichen "Tagesschau", setzen sich Nachrichten in der ARD gleichsam fort in einer Nachbetrachtung nicht allzu lange zurückliegender Ereignisse. Mitten in der Corona-Krise richtet das Politikdrama "Die Getriebenen" den Blick zurück auf die Flüchtlingskrise.

Gleich die ersten Bilder, Drohnenaufnahmen des Berliner Regierungsviertels, deuten es an: Den Überblick gewinnt man aus der Distanz. Etwa fünf Jahre blendet so die TV-Koproduktion von RBB und NDR zurück: in den Sommer 2015, als Millionen Menschen auf der Flucht Schutz in Europa suchten. Als Griechenland und Italien unter dem Flüchtlingszustrom zusehends kapitulierten, Zigtausende über Budapest nach Österreich und Deutschland reisten und Angela Merkel erklärte: "Wir schaffen das!"

Die Bundeskanzlerin ist die Heldin der knapp zweistündigen Retrospektive. Nicht kopiert und doch kongenial verkörpert von Imogen Kogge, einst Kommissarin im Brandenburger "Polizeiruf 110", folgen wir in erster Linie ihr vom Juli bis in den November 2015. Kogge, zwei Jahre jünger als Merkel, gelingt es, die menschlichen Seiten hinter der machtbewussten Politikerin spürbar werden zu lassen. Ihr Porträt zeigt die Kanzlerin wachsam, sensibel, empathisch und offen für Kritik. "Die Getriebenen" nach dem gleichnamigen Sachbuch und "Report aus dem Innern der Macht" von Robin Alexander funktioniert so auch als eigenständige filmische Annäherung an die Person Merkel.

Ihre Szenen mit Uwe Preuss als Joachim Sauer, dem "First Man" des Landes, zählen zu den gelungensten des Films. Gerne würde man nur an der Seite von Kogge und Preuss, der Kanzlerin und ihres Gatten, die Krise dramaturgisch aufgearbeitet noch einmal durchleben und den beiden dabei zuhören, wie sie beraten, was zu tun sei. Das wäre der konzentriertere und übersichtlichere Film.

Der Mainzer Regisseur Stephan Wagner und Drehbuchautor Florian Oeller konfrontieren ihr Publikum dagegen mit einer nahezu erschlagenden Fülle handelnder Personen und internationaler Schauplätze und fassen einen sehr weiten zeitlichen Rahmen. Von Berlin bis Peking geht die Reise, von der Abwendung des "Grexit" bis zu jenem CSU-Parteitag, auf dem der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer die Kanzlerin vorführte, sie stehen und warten ließ, während er in einer Replik seine "Obergrenze" für Flüchtlinge beschwor.

Neben diesen beiden treten gefühlt alle weiteren beteiligten Politiker jener bewegten Tage auf: Rüdiger Vogler ist als Finanzminister Schäuble dabei, Walter Sittler ist Außenminister Steinmeier. Flankiert werden die Schauspieler dazu von realen Akteuren der Krise, die in dokumentarischen Aufnahmen dazwischen-geschnitten sind.

Wer die Nachrichten damals verfolgt hat und sich noch erinnert, behält den Überblick, wenn hier die Kritik an Innenminister Thomas de Maizière stetig lauter wird, Seehofer (Sepp Bierbichler) im Verein mit Ungarns Ministerpräsident Orbán Druck auf die Kanzlerin macht, Söder Seehofer beerben und Sigmar Gabriel sich profilieren möchte. Wer die Krise nicht (mehr) kennt, dem dürfte es bisweilen schwerfallen, ihrer Nacherzählung zu folgen.