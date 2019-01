Von Milan Chlumsky

Ludwigshafen. Heute gehört das auf den Champs-Elysées in Paris angesiedelte Parfum- und Modeimperium zu den bekanntesten Marken der Welt. Doch Eingeweihte wissen, dass schon der Vorfahre von Daniel und Florence Guerlain ein beherzter Impressionistensammler war. 1996 riefen Daniel und Florence die Fondation d’art contemporain ins Leben, die seit 2006 einen internationalen Preis für Zeichnung ausschreibt, der ursprünglich alle zwei Jahre vergeben werden sollte. Das Echo in Frankreich war enorm, schon ein Jahr später fiel die Entscheidung für einen jährlichen Wettbewerb.

Der Hauptpreis wurde auf 15.000 Euro festgelegt, die zwei weiteren jeweils auf 5 000. Darüber hinaus beschloss das Paar Guerlain, möglichst viele andere kunstsinnige Sammler für die Aktivitäten der Stiftung zu interessieren und dadurch die seit den 1960er Jahren etwas stagnierende Grundlage aller Bildenden Künste - die Zeichnung - zu neuem Leben zu erwecken.

Dies gelang, und schon zehn Jahre später konnte eine große Ausstellung im Centre Pompidou die neuen Tendenzen in dieser Gattung zeigen: Einige bisher vernachlässigte Ausdrucksformen wie Narrativität, Subjektivität, neue Formen von "Storytelling" und eine deutlich gesteigerte Expressivität traten in den Vordergrund. Die Guerlain-Stiftung schenkte dem Centre Pompidou anschließend 1200 Blätter.

Von Anfang an waren die Sammlungsaktivitäten international ausgerichtet. So finden sich hier Künstler aus Europa genauso wie aus den USA, Japan, Russland und Kolumbien. Unter den ausgezeichneten sind auch sechs Künstler aus Deutschland. Zwei weitere - die Japanerin Leiko Ikemura und die Kolumbianerin Sandra Vásquez de la Horra - leben in Berlin.

Daher ist die erste Station der prämiierten Zeichner in Deutschland, die jetzt im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen zu sehen ist, etwas Besonderes. Zum einen, weil sie einen Überblick über die Zeichnung der vergangenen zehn Jahre gibt, zum anderen, weil sie deutlich macht, wie sich bestimmte Genres - von intimen Notizen bis hin zu persönlichen Mythologien - ständig entwickelten und wie auch die einstige Begrenzung der Genres aufgehoben bzw. durchlässig wurde.

Unter den ausgezeichneten Künstlern finden sich auch solche, deren Weg nach ausgiebiger Beschäftigung mit der Malerei wieder zur Zeichnung zurückführte: der Grundlage aller visuellen Notate. Die Ausstellung im Wilhelm-Hack-Museum zeigt 160 Werke von 33 Künstlern, die die Kuratorin Astrid Ihle in vier verschiedene Abschnitte teilte: Die "Eloquenz der Linie", wo sichtbar wird, dass sie Grundeigenschaft sowohl der figurativen wie der abstrakten Zeichnung ist.

Die "Intime Reflexion", wo das Irrationale, der Zufall oder die Fantasie dominieren. Dann "Private Mythologien", in denen sich Fantasie mit Sozialkritik paart und schließlich der vierte Teil der Ausstellung, "Storytelling" genannt, weil die Zeichnung (oder eine Serie) eine Geschichte erzählt. Sie ist fast immer einer autobiografischen Spur verpflichtet, zugleich aber auch fragmentarisch. Im Unterschied zu Comics ist sie immer nur als Einzelblatt vorhanden: Das heißt, sie existiert auch in der Sparte Storytelling nur als Original.

Das lässt sich in der Serie der 13 Zeichnungen "In the Past, Only" des Schweizers Marc Bauer bestens beobachten. Darin spielt er auf Ereignisse in seinem Leben an, doch es ist nicht klar, ob diese real oder geträumt sind. Marc Bauer hat im Eingangsbereich des Museums auch in kürzester Zeit eine großartige Kohlezeichnung der bretonischen Küste geschaffen.

In diesem Jahr verlieh die Guerlain-Stiftung den Hauptpreis an die schwedische Künstlerin Mamma Anderson, die in ihrem in Tinte, Aquarell und Acryl ausgeführten Porträt einer Frau offenlässt, ob sie aus Müdigkeit eingeschlafen ist oder ob ihre gekrümmte Pose nicht Ausdruck eines unerträglichen psychischen Leidens ist. In vielen Zeichnungen - vor allem jenen aus dem Bereich "Intime Reflexion" - ist es oft schwer, zu dem ursprünglichen Impuls zurückzufinden.

Die moderne Zeichnung oszilliert also zwischen dem Faktischen und dem Imaginären, wobei beide Richtungen immer neue, breitere Ansätze verzeichnen. Die schöne Ausstellung im Wilhelm-Hack-Museum zeigt, wie innovativ die junge Zeichnergeneration ist.

Info: "Autofiktionen - Zeichnung der Gegenwart", die Sammlung Daniel und Florence Guerlain, bis 24. Februar. Internet: www.wilhelmhack.museum.de