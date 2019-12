Von Rolf Kienle

Heidelberg. Ist dieser Mann vor allem ein unverbesserlicher Natur-Junkie, der fotografiert? Oder ein Fotograf, der ohne Natur, Landschaft, Wolken, Wind und Wetter nicht kann? Man weiß es nicht. "Ein guter Tag in der Natur ist wichtiger als ein Foto", sagt Alexander Ehhalt. Er macht, wenn er draußen unterwegs ist, lieber kein Foto als ein schlechtes. Da muss Ehhalt nicht lange nachdenken.

Gute Fotos hat er in den letzten 35 Jahren viele gemacht und alle haben in irgendeiner Form mit Landschaft zu tun, wobei wir über jene Fotos reden, die er neben seinem Fotografenjob machte. Gewissermaßen als privater Alexander Ehhalt. Da ist einiges zusammen gekommen; fast unzählige Bildbände und Kalender sind in dieser Zeit erschienen.

Und viele haben ausschließlich mit der Natur zu tun. Er braucht sie sowohl als Inspiration als auch zur Entspannung. Selbst seine durchweg spektakulären Schwarzweiß-Aufnahmen von Heidelberg sind irgendwie naturdominiert: Mal wabert der aufsteigende Nebel über die Altstadtdächer, mal zieht ein eindrucksvolles Wolkengeflecht übers Schloss. Selbst einige seiner Aufnahmen aus der Unternehmensfotografie leben ganz eindeutig von der Stimmung, die ihm die Natur bietet.

Alexander Ehhalt hat sich schon während seiner Schulzeit als Zehnjähriger für die Fotografie interessiert. Das hat ihn nicht mehr losgelassen, obwohl seine berufliche Präferenz zunächst in eine etwas andere Richtung ging. "Ich strebte ein Grafik-Design-Studium an." Bei der Fotografie blieb er hängen. Die war zu dieser Zeit "sehr technisch", will heißen: arbeitsintensiv. Während seiner Lehrzeit bei Lossen-Foto in Heidelberg Mitte der achtziger Jahre und auch noch in den Jahren danach hieß das vor allem Industriefotografie und Laborarbeit.

Der Fotograf Alexander Ehhalt in seinem Element (Selbstporträt). Foto: Ehhalt

Es waren die analogen Zeiten mit Großbild, Filmentwicklung und Dunkelkammer. "Man musste präziser und mit hoher Disziplin arbeiten", stellt Alexander Ehhalt im Rückblick fest. Das Handwerkliche war wichtig, den Blick aufs Display gab‘s noch nicht. Das klassische Fotografenhandwerk hat ihn geprägt. "Es war ein Fundament fürs Leben."

Unterschiede stellt er beispielsweise bei jüngeren Fotografen fest. Ehhalt visualisiert zuerst, lässt das Foto im Kopf entstehen, definiert es, bevor er den Auslöser drückt." Die Bildgestaltung spielt hierbei für ihn die wesentliche Rolle. "Ich habe den fertigen Abzug schon vorher im Kopf."

Für ihn ist das Bild übrigens erst fertig, wenn es geprintet ist und an der Wand hängt, sagt er. Mit einer Smartphone-Ansicht würde er sich deshalb nicht begnügen."Ich versuche die Stimmung im Moment der Aufnahme umzusetzen und nicht durch Software wie Photoshop etc. zu erzeugen". Das ist der Unterschied zur Generation, die mit Digitaltechnik aufwuchs. Ob das Foto am Ende farbig oder schwarzweiß wird, weiß er vorher, wie seinerzeit zu Filmzeiten. Natürlich stellt er seine Kamera manuell ein.

Alexander Ehhalt gibt gern zu, dass er anfangs lange gezögert habe, bevor er auf die digitale Technik umstellte. Zu Beginn war er eher enttäuscht. Er ließ sich erst überzeugen, als die ganz hohen Auflösungen möglich wurden. Heute gehören Aufnahmen zwischen 100 bis 200 Megapixel für ihn zum Standard. Viele Fotografien entstehen aus mehreren Einzelaufnahmen. Im Prinzip sei die Technik nur wichtig, solange sie die eigenen Kreativität nicht einschränke.

Nach der Lehre hatten Alexander Ehhalt und sein Kollege Bernhard Eisnecker die Chance, das Unternehmen Lossen Foto zu kaufen und in eigener Regie weiter zu führen. Dafür mussten sie sich verschulden, aber es lohnte sich. Heute hat das Studio Lossen Fotografie inklusive der zwei Geschäftsführer fünf Mitarbeiter und zwei Auszubildende und ihre Arbeitsplätze hinter der dazugehörenden kleinen Heidelberg Images Fotogalerie in der Plöck 32a. Alles mit viel Altstadt-Atmosphäre.

Womit sich Alexander Ehhalt bei seinen Reisen beschäftigt, wird in der Galerie deutlich: Großformatige Fotos von Landschaften in Island, Schottland, Irland, Norwegen, aus dem Südwesten der USA, der Toskana und Venedig hängen neben Aufnahmen der Heidelberger Altstadt. Oft zieht er mit dem schweren Rucksack durch die Regionen, die offenbar alle eines gemeinsam haben. Sie scheinen menschenleer zu sein.

Aber die "Mitbringsel" zeigen große Landschaften, Natur und Wolken, und sie haben alle Wucht und Stärke. Er mag "wildes Wetter", sagt er. Es sind Fotos, die man lange betrachten und entdecken kann. Und man fragt sich, ob das Handwerk oder Kunst ist. "Es ist wahrscheinlich ein fließender Übergang. Das kann jeder für sich entscheiden."

Einige der Unternehmen, für die Ehhalt und Eisnecker arbeiten, sind Weltmarktführer, wie John Deere, BASF oder Heidelberger Druckmaschinen. Der Anspruch ist hoch. "Wir arbeiten oft mit Models, Stylisten und Visagisten." Und bei einem zweiwöchigen Auftrag für einen der Kunden kommen leicht ganze Terabyte Daten zusammen. Da kann man sich vorstellen, dass die Zelt-Tour durch Arizona und Utah ein entspannender Ausgleich ist.

Mehrfach lädt Alexander Ehhalt jedes Jahr zu Workshops unter anderem in Island, Norwegen, Schottland oder der Toskana ein, wobei es um Landschaftsfotografie geht. Aber Ehhalt sagt, Landschaftsfotografie funktioniere nur, wenn man eine gewisse Begeisterung für die Natur und deren Einflüsse übrig hat, "wildes Wetter" inklusive .

Eine Besonderheit der Galerie von Lossen-Fotografie ist das einzigartige Archiv: Die ältesten Fotos, die die beiden Generationen Lossen von Heidelberg machten, gehen bis ins Jahr 1927 zurück. Sie sind weiterhin erhalten und gemeinsam mit den aktuellen Fotografien in der Galerie für jeden zugänglich.