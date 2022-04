Von Sophia Stoye

Heidelberg. Nur einen Tag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine erscheint Nino Haratischwilis neues Buch "Das mangelnde Licht". Es erhält eine Aktualität, die nie gewollt war – und doch notwendiger denn je ist, wie die deutsch-georgische Schriftstellerin am Rande einer Lesung in der Heidelberger Stadtbücherei erklärt.

Ihr Buch, in dem vier Frauenschicksale während des georgischen Bürgerkrieges in den 1990er Jahren besiegelt werden, helfe, die postsowjetischen Staaten wie Georgien – oder auch die Ukraine – zu verstehen. Bis zum Zerfall der Sowjetunion 1991 galt das Land als die "Schweiz des Kaukasus", doch Nationalismus und Separatismus stürzten Georgien in einen blutigen Bürgerkrieg und eine tiefe Wirtschaftskrise.

Es blieb nicht der letzte Konflikt im Land am Schwarzen Meer: 2008 griff Russland Georgien an, der Krieg dauerte fünf Tage. Bis heute seien 20 Prozent des Landes von russischen Truppen besetzt, sagt Haratischwili. "Die Zeit der Kriege hat Traumata und Wunden hinterlassen", erklärt die 16-fach ausgezeichnete Autorin. Genau die reißen die Bilder und Nachrichten aus der Ukraine jetzt wieder auf. "Die Leute sind sehr betroffen, sie solidarisieren sich und protestieren", so Haratischwili.

In Tbilissis, der Hauptstadt Georgiens, hatten sich in den vergangenen Wochen Tausende Menschen versammelt, um gegen Russland und für die Ukraine zu demonstrieren. Doch Haratischwili zufolge dominiert eines: die Angst. "Die Menschen fragen sich: ,Werden wir die Nächsten sein?‘" Dieses Gefühl ist der Schriftstellerin zufolge schon lange vor dem Ukraine-Krieg im georgischen Volk verbreitet. "Seit Jahren haben wir die Stacheldrähte, die Soldaten." Auf der anderen Seite kämen auch viele russische Touristen nach Georgien, "es ist ein widersprüchliches Land", so Haratischwili.

Genau wie ihre Romanprotagonistinnen wächst die Autorin im Tbilissis der 1990er Jahre auf. Mit zwölf Jahren kommt sie gemeinsam mit ihrer Mutter nach Deutschland. Zwei Jahre später, 1997, kehrt Haratischwili nach Georgien zurück, um 2003 endgültig nach Deutschland zu ziehen. An der Theaterakademie in Hamburg studiert sie Regie, doch der Durchbruch gelingt Haratischwili beim Heidelberger Stückemarkt. "Bis heute habe ich eine besondere Bindung zu dieser Stadt", so die Autorin.

Während Haratischwili sich ein Leben in Deutschland aufbaut, gehen ihr die Bilder aus Georgien nicht mehr aus dem Kopf: Lebhaft erinnert sich noch an die Gewalt auf den Straßen, die Hyperinflation, die Stromausfälle. In ihren Büchern, die neben den Kriegen in Georgien auch den Einmarsch Russlands in Tschetschenien thematisieren, schreibt sie die Geschichten von Generationen auf – und hofft, ihnen damit Gehör zu verschaffen.

"Der Blick des Westens ist leider zu oft gen Westen gerichtet", sagt die Autorin. Und der Osten genieße sowieso einen stiefmütterlichen Stand. In den letzten Jahren habe sich das zum Glück ein wenig geändert, aber auf politischer Ebene ist es Haratischwili zufolge zu spät. "All das, was jetzt in der Ukraine geschieht, geschieht schon seit Jahren", ist sie überzeugt. Nur dass man jetzt nicht mehr wegsehen könne: "Die Ukraine muss leider den Preis für unser Aufwachen zahlen."

Für Haratischwili wiederholt sich die Geschichte: "Erst Tschetschenien, dann Georgien und Syrien – jetzt die Ukraine." So ganz aufgearbeitet haben sie, ihre Romanfiguren und die Millionen Georgier die Geschehnisse noch nicht, ist die Autorin überzeugt. "Aber uns kommt der Humor zugute." Dann vergesse man, dass die Erlebnisse in der Jugend alles andere als normal gewesen seien.

Info: Nino Haratischwili: "Das mangelnde Licht". Frankfurter Verlagsanstalt 2022, geb., 832 S., 34 Euro.