Weinheim. (keke) Eine gern gehörte Stimme ist für immer verstummt. Am vergangenen Sonntag, 17. Mai, ist Hans-Joachim Gelberg im Alter von 89 Jahren in Weinheim verstorben. "Die Verlagsgruppe Beltz trauert um den langjährigen Verlagsleiter und Mitbegründer des Programms ,Beltz & Gelberg’", schreibt der Verlag in einer Pressemitteilung. Über Jahrzehnte hinweg habe Gelberg die Kinder- und Jugendliteratur geprägt und aktiv gestaltet. In den 1990er-Jahren stand er – wie wohl kein anderer – als Pionier für eine neue Kinderliteratur und hat unzählige Autoren und Illustratoren entdeckt und gefördert. "Die Familie Beltz Rübelmann sowie alle Mitarbeiter der Verlagsgruppe Beltz sprechen seiner Familie ihre aufrichtige Anteilnahme aus", heißt es in dem Schreiben des Verlags weiter.

Orangefarbene Bücher als Aufbruchsignale

Hans-Joachim Gelberg wurde am 27. August 1930 in Dortmund geboren. Nach seiner Ausbildung zum Sortimentsbuchhalter arbeitete er lange Jahre in diesem Beruf, ehe er in die Verlagswelt einstieg. Nach Lektorenjahren im Arena-Verlag in Würzburg und im Georg-Bitter-Verlag (vormals Paulus Verlag) in Recklinghausen kam er 1971 nach Weinheim zu Beltz. Ermutigt von den seinerzeit tief greifenden Veränderungen in der Kinder- und Jugendliteratur entwickelten Verleger Dr. Manfred Beltz Rübelmann und Gelberg das Kinder- und Jugendbuchprogramm "Beltz & Gelberg". Es wurde eine Erfolgsgeschichte. Die von Günther Stiller entworfenen "orangenen" Bücher waren mit ihrer leuchtenden Farbe Aufbruchsignale einer aufmüpfigen, kreativen Kinder- und Jugendliteratur.

Gelberg wurde zu einem der Initiatoren einer emanzipierten, inhaltlich und gestalterisch wagemutigen Literatur, die Kinder und Jugendliche ernst nahm und ihnen die Freude an Sprache, Worten und Geschichten vermittelte, wie er sie immer selbst verspürte und versprühte – nicht nur bei seinen eigenen Lesungen, sondern zum Beispiel auch bei gemeinsamen Auftritten mit der Musikerin Brunhilde Holderbach.

Als Verlagsleiter hat Hans-Joachim Gelberg Autoren und Illustratoren entdeckt und gefördert, darunter Christine Nöstlinger, Janosch, Peter Härtling, Mirjam Pressler, Klaus Kordon, Josef Guggenmus, Nikolaus Heidelbach, F.K. Waechter, Axel Scheffler oder Rotraut Susanne Berner. Darüber hinaus gab er zahlreiche Jahrbücher der Kinderliteratur heraus. 1981 kam die erste Literaturzeitschrift für Kinder hinzu: "Der bunte Hund" stellte Geschichten, Gedichte, Märchen und Reiseberichte lesefreudigen Kindern und Eltern vor und regte diese zum Selbstschreiben und Dichten an.

Für Lyrik setzte Gelberg sich besonders ein und formulierte über deren Bedeutung Sätze, die wohl jeder Vater und jede Mutter aus eigener Erfahrung bestätigen kann: "Von Anfang an spüren Kinder die Magie der Sprache; denn auf für sie rätselhafte Weise stimmen Wort und Ding stets überein. Tisch ist Tisch, Stein ist Stein, Haus ist Haus und Mond ist Mond. Eine Rose ist eine Rose. Sprachvertrauen ist der erste Schritt zur Poesie. Es ist Poesie." Die Gedichtanthologien, die er zusammenstellte und veröffentlichte, sind nicht nur preisgekrönt, sondern Standardwerke. Für das erste Jahrbuch "Geh und spiel mit dem Riesen" erhielt er als Herausgeber den Deutschen Jugendliteraturpreis. 1997 ging Gelberg in den Ruhestand, war aber weiter als Herausgeber, Autor und Referent tätig. Unter anderem war er Mitglied der Schriftsteller-Organisation PEN und lehrte am Institut für Jugendbuchforschung der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt.

2004 wurde ihm der Friedrich-Boedecker-Preis für seine "außerordentlichen Verdienste um die Förderung der Kinder- und Jugendliteratur" verliehen. Besonderen Gefallen fand er an Schreib-Werkstätten an Schulen, etwa in der Grundschule an seinem Wohnort in Lützelsachsen. Diese Schule wurde 2014 auf seinen Namen getauft: die "Hans-Joachim Gelberg Grundschule". Nicht nur die Verlagsgruppe trauert um einen großen Wegbegleiter der Kinder- und Jugendliteratur und einen langjährigen Freund, ohne dessen Impulse die deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur nicht dieselbe wäre.

Weinheim. (dpa) Der langjährige Verleger Hans-Joachim Gelberg ist tot. Der Herausgeber und Autor starb am Sonntag im Alter von 89 Jahren in Weinheim, wie die Verlagsgruppe Beltz am Montag mitteilte. Gelberg hatte sich dafür eingesetzt, mit Kinderbüchern die Trennung zwischen Kinder- und Erwachsenenwelt aufzuheben. Als Verlagsleiter förderte er unter anderem Autoren wie Peter Härtling und Christine Nöstlinger, insbesondere aber auch Janosch. So wurde Gelberg zu einem der wichtigsten Kinder- und Jugendbuchverleger der Nachkriegszeit.

1971 hatte der Verleger Manfred Beltz Rübelmann den Buchhändler und Lektor Gelberg nach Weinheim geholt. Der junge Verlagsleiter rief ein neues Kinder- und Jugendbuchprogramm mit orangefarbenen Einbänden ins Leben. Im selben Jahr startete auch das "Jahrbuch der Kinderliteratur", das bis 1999 erschien. Bereits 1972 erhielt Gelberg für das erste "Jahrbuch" mit dem Titel "Geh und spiel mit dem Riesen" den Deutschen Jugendbuchpreis. Im Gefolge der Studentenrevolution von 1968 machten seine Autoren in den 70er Jahren beim Verlag Beltz & Gelberg Karriere und heimsten zahlreiche Preise ein.

Der in Dortmund geborene Gelberg betonte stets, Kinderbücher dürften weder belehren noch die Wirklichkeit ausschließen: "Eine Literatur nämlich, die nicht in der Realität der Zeit steht, hat nur noch museale Aufgaben." Außerdem müssten Bücher "immer neu sein und nie nachgeahmt". Viele Kinderbücher lebten nur fünf Jahre und würden dann altmodisch.

1997 verließ Gelberg den Verlag und nahm einen Lehrauftrag an der Universität Frankfurt wahr. Er arbeitete aber weiter als Herausgeber, Autor und Referent. In Weinheims Stadtteil Lützelsachsen erinnert seit 2014 die Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule an den Verleger.