Von Reimut Zohlnhöfer

Heidelberg. Die Politikwissenschaft untersucht viele für das Zusammenleben wichtige Felder: von den großen Fragen der Staatsphilosophie über Prozesse der Verfassungsgebung bis zur politischen Entscheidungsfindung. Mit all diesen Themen hat sich Professor Frank R. Pfetsch in seiner langjährigen Tätigkeit am Heidelberger Institut für Politische Wissenschaft befasst.

Frank Pfetsch hatte zwischen 1956 und 1964 Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft studiert, in Karlsruhe, Berlin und natürlich Heidelberg, aber auch in Italien, Frankreich und an der renommierten Harvard University in den USA. So breit wie seine Ausbildung war auch sein wissenschaftliches Interesse. Promoviert wurde er 1965 in Heidelberg mit einer Arbeit über die Entwicklung zum faschistischen Führerstaat, die Habilitation erfolgte 1973 zur Geschichte der deutschen Wissenschaftspolitik. Mit diesem Werk hatte er im Grunde Politikfeldanalyse avant la lettre betrieben, eine Teildisziplin, die erst ein Jahrzehnt später in breiterem Umfang in die deutsche Politikwissenschaft Einzug hielt. Diesem Zweig blieb er auch später noch verbunden, als er sich mit Verfassungsgebungsprozessen befasste.

1979 zum Professor in Heidelberg berufen, konzentrierte sich Pfetsch in den Folgejahren stärker auf die Internationalen Beziehungen. 1981 erschienen gleich zwei Bücher über die deutsche Außenpolitik, die teilweise ins Englische übersetzt und mehrfach aufgelegt wurden. Auch sein Lehrbuch über die Internationalen Beziehungen von 1994 wurde übersetzt, diesmal ins Französische. Besonders intensiv erforschte er internationale Konflikte und gründete das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK), das bis heute sein Werk weiterentwickelt. Damit etablierte Frank Pfetsch eine einzigartige Datengrundlage für die Konfliktforschung.

Auch Kooperation und internationale Verhandlungen erforschte er. Dabei spielte die Europäische Union eine wichtige Rolle, der Pfetsch zwei Bücher widmete. Deutlicher Ausweis seiner Expertise in diesem Bereich ist zweifellos die Auszeichnung mit dem Jean Monnet-Lehrstuhl der Europäischen Kommission im Jahr 1999. Seine zahlreichen Gastprofessuren (unter anderem in Paris, Pittsburgh oder Seoul) sowie seine sechsjährige Arbeit im Präsidium der Europäischen Politologenvereinigung unterstreichen seine breite internationale Wirkung.

Nach seiner Pensionierung 2003 blieb Frank Pfetsch wissenschaftlich aktiv und publizierte weiter. Unter anderem erschien noch 2019 die dritte Auflage seines großen Werkes über die politischen Theoretiker von der griechischen Antike bis heute, eine Schrift, die die immense Breite seines akademischen Wissens verdeutlicht. Mit seiner Begeisterung und seiner spezifischen Herangehensweise prägte er Generationen von Studierenden. Am 18. November ist Frank R. Pfetsch im Alter von 85 Jahren gestorben.