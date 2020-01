Von Thomas Veigel

Heidelberg. "Alle paar Meter entdeckten wir unter den Brombeeren Orangenbäume, die ein lichtloses Dasein ohne Hoffnung führten. Sie hatten vieles gemeinsam mit unseren alten Bekannten, die sich von Versicherungsgesellschaften, Finanzämtern, Telefongebühren, Wasserrechnungen und Mietkosten überwuchern ließen. Aber sonst standen sie genauso bescheuert und unbeweglich in der Landschaft wie unsere gequälten Orangenbäume."

Das schrieb der 2012 auf Kuba verstorbene Heidelberger Schriftsteller Henky Hentschel in seinem 1984 erschienenen Roman "Auf dem Zahnfleisch durch Eden". Sprachgewaltig schildert er ein Aussteiger-Leben auf der Insel Elba. Der Roman ist stark autobiographisch gefärbt, eigentlich wurden nur die Namen der handelnden Personen geändert. Die Romane von Hentschel, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiern würde, sind vergriffen.

Die beiden Elba-Bücher – der zweite ist das 1988 im Weinheimer Beltz-Verlag erschienene Jugendbuch "Die Hunde im Schatten des Mandelbaums" – sind gerade von der Buchwissenschaftlerin Susanne Plath als E-Book-Ausgaben wiederveröffentlicht worden. Sie hatte Hentschel Ende der 80-er Jahr auf einer Vertretertagung des Beltz-Verlages kennengelernt, wo sie als Volontärin im Marketing arbeitete. Er hatte sie gebeten, sich um die "Hunde im Schatten des Mandelbaums" zu kümmern. Weil er nämlich Geld brauche, viel davon und bald, es solle also am besten ein Bestseller werden.

Die "Hunde" hatte sie damals schon gelesen, und dann las sie alles, was sie von ihm in die Finger bekam. Gar nicht mal wegen der Bekanntschaft, sondern weil es unter die Haut ging, was und wie er schrieb, egal ob für Erwachsene oder Kinder, ob über sein Aussteigerleben, Drogenhilfe oder Tiere. Ein zentrales Werk ist "Die Häutung", eine weiteres autobiographisches Werk, 1994 bei Piper erschienen.

Henky Hentschel war ein bunter Hund, ein Mensch mit Widersprüchen, ein Hippie und ein Zocker. "Der erste Bio-Bauer auf Elba" ist nur eine seiner vielen Rollen, die er gespielt hat. Was er wirklich beherrschte, war das Schreiben. "Wer schreibt, kann sich einen Psychiater ersparen. Es ist die einfachste Art, sich selbst auf die Schliche zu kommen", sagte Hentschel in einem Interview.

Henky Hentschel, 1940 in Ulm geboren, studierte Soziologie und Ethnologie. 1970 war er Mitgründer von "Release Heidelberg", der ersten deutschen Drogenhilfeeinrichtung. Das "Weinloch" unter der Heiliggeist-Kirche war sein Büro. Er war Journalist, Filmemacher und Fernsehautor, arbeitete für das ZDF, den WDR und den Süddeutschen Rundfunk. Später schrieb er Romane, Erzählungen und Reportagen, die im Spiegel, Stern, Playboy, Geo oder Merian erschienen. Und er war ein Zocker, pokerte in der Heidelberger Altstadt und auf Elba, verspielte viel Geld auf den Pferderennbahnen, spielte illegale Spiele in der Karibik. Saufen konnte er auch.

Mitte der 70-er Jahre ging er nach Elba. 13 Jahre lang lebte er dort, auf seiner Concia in der Nähe von Capoliveri. Über das harte Leben eines Bauern, der verwildertes Land urbar macht, über die Menschen, die ihm dabei halfen oder ihn dabei behinderten, hat er "Auf dem Zahnfleisch durch Eden" geschrieben. "Ich war davon", sagt Susanne Plath, "so derb und ordinär es auch teilweise war, wirklich beeindruckt.

Es ging ans Herz, so traurig war es und andererseits war da auch ein Humor, der mich laut auflachen ließ. Das waren Drehbücher für mein Kopfkino, wie ich es liebte. Ein Aussteigerleben, so authentisch erzählt, dass der Leser den ganzen Wahnsinn, alles Wunderbare, alles Erbärmliche, die Erdverbundenheit, die Tapferkeit und Leidenschaft in Henkys Arbeit zu spüren bekommt."

Was sie an Hentschels Elba-Büchern so erstaunt hat, war, dass eigentlich niemand diesem Kerl so viel Aufopferung für ein paar Quadratmeter Grund und Boden überhaupt zugetraut hätte, so viel liebevolle Sorge für Pflanzen und Tiere. Und dass er es und wie er es zu Papier brachte! "Harte Schale, weicher Kern": Der Fotograf Sven Creutzmann drückte es in seinem Nachruf in der Süddeutschen Zeitung so aus: "Aber wie passt das zusammen, das schonungslose Auskotzen seines Lebens vor den Augen der ganzen Welt in der ’Häutung’ einerseits und die sentimental zärtlichen Beobachtungen und Gefühle für Hunde in seinem Buch über Elba andererseits?" Mit Sven Creutzmann veröffentlichte Hentschel bei Rogner & Bernhard 1999 das Buch "Salsa einer Revolution: Eine Liebeserklärung an Cuba zum 40. Geburtstag".

Im Jahr 2018 reiste Susanne Plath nach Elba und landete auf der Suche nach Hentschels Spuren im Haus des 2002 verstorbenen Künstlers Fritz Hagl. Wie sich herausstellte, war er Erik Brögl aus "Auf dem Zahnfleisch durch Eden". In Gesprächen mit Dominique Hagl, der Tochter des Künstlers, entstand die Idee der Wiederauflage der Elba-Romane.

Henky Hentschel lebte und arbeitete seit 1990 in der Karibik, seit 1994 in Havanna, Kuba. Erst dort kam der Getriebene einigermaßen zur Ruhe. In der Altstadt von Havanna trägt eine Eckkneipe ihm zu Ehren den Namen "Henky’s Bistro & Bar". In Havanna hat er mit seiner Frau Markis eine Tochter, Naomi. Eineinhalb Jahre dauerte es, bis Susanne Plath die Rechte eingeholt und Naomi ausfindig gemacht hatte und damit auch seinen Cousin Ulli Hentschel, der sich um sie kümmert.

Die Elba-Romane von Henky Hentschel sind als elektronische Ausgaben überall zum Download erhältlich, wo es E-Books gibt. Naomi (17) ist zur Zeit in Deutschland, auch weil ihr Augenleiden auf Kuba schlecht behandelt werden konnte. Sie macht hier eine Ausbildung zur Gastronomin. Sie erhält die Erlöse aus dem Verkauf der E-Books.